Qualcomm, Inc. est spécialisé dans la conception, le développement et la commercialisation de logiciels et de systèmes CDMA. La technique CDMA consiste à utiliser un spectre étalé destiné à répartir des émissions de codes sur de nombreuses fréquences de communications mobiles. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de systèmes de communication (84,2%) : systèmes CDMA (circuits intégrés, logiciels et systèmes destinés aux transmissions de voix et de données et au secteur des multimédias) et systèmes de communication sans fil et d'accès à Internet (produits destinés à la transmission de données, aux communications par satellite, aux activités de décryptage, etc.) ; - vente de licences (15,8%) : à destination des fabricants intégrant les technologies CDMA. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (24,9%), Chine et Hong Kong (45,7%), Corée du Sud (20,5%) et autres (8,9%).