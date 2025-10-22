La semaine dernière, l'agence S&P a dégradé la note de la France, dans le sillage de Fitch en septembre. La France a ainsi perdu son double A, un seuil considéré comme critique pour les investisseurs institutionnels.

Dans le monde obligataire, le marché range les Etats et les entreprises dans deux grandes catégories : Investment Grade (de AAA à BBB) et High Yield (à partir de BB).

On pourrait donc se dire que tout va bien tant qu’on est dans la première catégorie. Mais les investisseurs institutionnels privilégient souvent les obligations AA et AAA. En perdant son double A, la France franchit donc un seuil important, qui l’exclut en théorie d’un certain nombre de mandats.

Mais la France reste la deuxième économie de la zone euro (dit autrement la BCE sera là si ça tourne mal), et a un marché de la dette profond et liquide. Autant de raisons qui peuvent pousser les investisseurs à conserver leur dette française, malgré la perte du AA.

Ainsi, BlackRock et State Street ont modifié les règles de deux de leurs fonds afin d’éviter des ventes forcées de dette française. Concrètement, il s’agit de faire évoluer les benchmarks (indices de référence). Les règles de ceux-ci sont désormais moins strictes ; le AA n’est donc plus requis pour intégrer ces fonds.

Pour les institutionnels, l’intérêt est d’éviter une réduction de la diversification (par l’exclusion d’un pays) et les coûts de transaction liés à la sortie de ces obligations. Ces changements avaient déjà été initiés en juin, après la dégradation de la note de la Belgique à A+ par Fitch.

Déjà un simple A

Si ce type de mesures est adopté, c’est aussi parce que les annonces de dégradation de note sont un peu un non-évènement. Nous l’avons déjà souligné dans ces colonnes, le marché n’attend jamais les agences de notation, qui sont donc plutôt des indicateurs retardés.

Les taux français sont déjà plus élevés que ceux de plusieurs pays de la zone euro, pourtant moins bien notés que la France : l’Espagne, le Portugal, l’Italie, et la Grèce.

En effet, la dégradation de S&P, comme celle de Fitch le mois dernier, ne fait que confirmer ce que tout le monde sait déjà : les finances publiques dérivent et l’instabilité politique rend toute réforme d’ampleur plus difficile.

S’il y a une conclusion à tirer de la séquence de démission / renomination de Sébastien Lecornu, c’est que le chemin le plus probable vers l’adoption d’un budget pour 2026 est celui d’une faible réduction du déficit. D’ores et déjà, le Premier ministre a concédé à la gauche la suspension de la réforme des retraites.

Les députés ont entamé cette semaine l’examen en commission du projet de loi de finances. Si le gouvernement ambitionnait de réduire le déficit de 5.4% en 2025 à 4.7% en 2026, ce scénario semble désormais improbable. S&P s’attend à un déficit de 5.3% en 2026, quand Fitch prédit même une hausse de celui-ci, dans une fourchette entre 5.5% et 5.6%.