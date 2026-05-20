C'est une question que beaucoup de gens n'osent pas poser parce qu'elle semble trop basique. Et pourtant, elle touche à quelque chose de fondamental : quand on place de l'argent sur un ETF répliquant le CAC 40, est-ce que l'argent atterrit vraiment chez LVMH, TotalEnergies ou Sanofi ? La réponse courte est non, mais ce n'est pas spécifique aux ETF.

Mais la question mérite qu'on la prenne au sérieux, parce qu'elle concerne un malentendu très répandu sur la façon dont les marchés financiers fonctionnent. Commençons par le commencement. Un ETF (pour Exchange Traded Fund, ou tracker en français) est un fonds coté en Bourse qui cherche à reproduire la performance d'un indice. Quand vous achetez une part d'ETF CAC 40, vous n'achetez pas directement des actions des quarante sociétés qui composent l'indice. Vous achetez une part d'un fonds, qui lui-même détient ces actions, ou quelque chose qui s'y substitue. C'est là que la mécanique commence à diverger de l'intuition commune.



Le marché secondaire



Première chose à comprendre : la quasi-totalité des transactions boursières se déroulent sur ce qu'on appelle le marché secondaire. C'est le marché de l'occasion, si l'on veut. Quand vous achetez une action TotalEnergies, vous ne la rachetez pas à TotalEnergies : vous la rachetez à un autre investisseur qui décide de la vendre. L'entreprise, elle, ne touche rien. Elle a levé son argent bien plus tôt, lors de son introduction en bourse ou lors d'une augmentation de capital, sur ce qu'on appelle le marché primaire.



Il en va de même pour les ETF. Lorsque vous achetez des parts d'un tracker CAC 40 sur votre application de courtage, votre argent va à la personne ou à l'institution qui vous vend ces parts, pas aux entreprises de l'indice. TotalEnergies, LVMH et Airbus ne voient pas la couleur de votre virement. Mais ce n'est pas toute l'histoire.



Le lien indirect par la valorisation



Il existe un mécanisme moins visible par lequel votre achat d'ETF peut, indirectement, toucher les entreprises sous-jacentes. Les grands ETF ont besoin d'acheter régulièrement les actions qui composent leur indice, notamment quand de nouvelles parts sont créées pour répondre à la demande des investisseurs. Ces achats se font sur le marché secondaire, mais ils alimentent la demande pour les titres concernés, ce qui peut soutenir leurs cours. Et une action qui monte, c'est une entreprise dont la capitalisation boursière augmente, ce qui facilite ses futures levées de capitaux, améliore sa crédibilité auprès des banquiers, et peut lui coûter moins cher pour se financer.



C'est un lien réel, mais indirect, diffus, et sans commune mesure avec l'idée d'un financement direct. Votre ETF, comme votre achat sur le marché secondaire, ne servira pas à construire la future usine de puces de STMicroelectronics. Il contribue, à la marge et avec des millions d'autres investisseurs, à maintenir un niveau de valorisation qui permet aux entreprises de continuer à exister comme elles sont. L'ETF catalyse cet effet de masse.



Il faut ajouter une précision technique qui complique encore un peu les choses : tous les ETF ne détiennent pas vraiment les actions de l'indice. Certains utilisent la réplication synthétique, c'est-à-dire qu'ils passent par des produits dérivés pour reproduire la performance de l'indice sans jamais acheter les titres en question. Dans ce cas, le lien entre votre investissement et les entreprises du CAC 40 est encore plus ténu.



Et si je mets mon argent dans un ETF S&P 500 ?



La question qui chatouille, surtout pour un investisseur français : placer son épargne dans un tracker répliquant le S&P 500, est-ce financer l'économie américaine au détriment de l'économie française ? La réponse est plus nuancée qu'un simple oui ou non.



Si vous achetez une part d'ETF S&P 500 en Bourse, votre argent va d'abord au vendeur de cette part, pas à Apple, Microsoft ou Nvidia. Il ne part pas directement construire une usine aux Etats-Unis ni financer un data center en Virginie. Sur ce point, le mécanisme est le même que pour un ETF CAC 40 : la transaction se fait le plus souvent sur le marché secondaire.



Mais il serait trop rapide d'en conclure que le choix est neutre. En achetant un ETF S&P 500, vous orientez votre épargne vers une exposition aux grandes entreprises américaines. Et si la demande pour ces ETF devient massive, elle peut entraîner la création de nouvelles parts, donc des achats additionnels (directs ou indirects) sur les titres de l'indice. Ce n'est pas un financement direct de l'économie américaine, mais c'est une demande supplémentaire pour ses actifs financiers.



La nuance vaut aussi pour le choix du fournisseur. Acheter un ETF S&P 500 Amundi plutôt qu'un ETF S&P 500 BlackRock ne change pas fondamentalement l'exposition : dans les deux cas, vous achetez la performance des grandes valeurs américaines. La différence, qui se situe plutôt dans la captation des frais et dans l'écosystème financier qui gère le produit, est infime. Un gestionnaire français peut encaisser les (faibles) commissions, mais l'épargne, elle, reste économiquement arrimée au marché américain.



Un dernier point concernant les ETF, quelle que soit la couleur de leur drapeau : détenir un tracker, c'est déléguer ses droits de vote au gestionnaire (BlackRock, Amundi, BNP, Vanguard...). C'est devenu un débat majeur sur la concentration et l'exercice du pouvoir. Ce n'est pas le propos ici, mais c'est aussi une forme de souveraineté, actionnariale cette fois.



Ce que votre ETF change vraiment



Pour en revenir à notre sujet principal, il faut donc éviter deux contresens.



Le premier serait de croire qu'un ETF agit comme un chèque envoyé aux entreprises de l'indice. Ce n'est pas le cas. Quand vous achetez une part d'ETF CAC 40 ou S&P 500, votre argent va le plus souvent à un autre investisseur qui vous vend cette part. Les entreprises sous-jacentes ne reçoivent pas directement votre argent.



Mais le second contresens serait d'en conclure que ce choix n'a aucun effet. A grande échelle, la demande pour un ETF peut nourrir la demande pour les titres de l'indice, ou pour les instruments financiers qui permettent d'en répliquer la performance. Cela ne finance pas directement les entreprises, mais cela participe à leur valorisation.



C'est toute la nuance. Acheter un ETF CAC 40 ne finance pas directement Michelin, LVMH ou Sanofi. Acheter un ETF S&P 500 ne finance pas directement Apple, Microsoft ou Nvidia. Mais dans les deux cas, vous participez au grand mécanisme de valorisation qui leur permet, le moment venu, de financer leur croissance dans de bonnes conditions. C'est moins romantique qu'on ne l'imagine. C'est aussi moins inutile qu'on pourrait le craindre.