Et si je vous disais que ChatGPT est en train de vider les lacs et de faire sauter vos factures d'électricité ?

On ne parle pas de science-fiction.

On parle de datacenters qui consomment autant qu’une ville entière… juste pour que Kevin puisse demander “combien de baguettes pour aller sur la Lune”.🥖🌕

L’IA, c’est peut-être l’avenir… mais c’est surtout un monstre qui boit, qui chauffe et qui pourrait bien nous laisser au régime sec. 🍺💧

Cliquez, regardez, et dites-moi : on nourrit Skynet… ou on garde l’eau pour nous ?

La finance décomplexée est aussi en podcast, sur les plateformes dédiées, comme Spotify, Apple Podcast ou Deezer.