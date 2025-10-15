Partout, les mégawatts se raréfient ; l’IA dévore tout. Dans cet embouteillage énergétique, un acteur sait en tirer profit : les mineurs de Bitcoin. On en parle dans l’Analyse Cryptique, après les actualités essentielles à retenir cette semaine.

Block 1 : Les actualités essentielles

BlackRock mise tout sur la tokenisation : "Nous ne sommes qu’au début" selon Larry Fink

Pour Larry Fink, PDG de BlackRock, la tokenisation des actifs traditionnels (RWA) n’en est qu’à ses débuts. Il prévoit que tous les types d’actifs — obligations, actions, immobilier — seront un jour représentés sur blockchain, permettant des marchés plus liquides, ouverts 24h/24 et globaux. Déjà très actif via son fonds BUIDL — qui détient 34 % du marché des bons du Trésor tokenisés — BlackRock capte 8% d’un marché estimé à 34 Mrds USD. Fink veut désormais aller plus loin : tokeniser des ETF pour attirer les crypto-investisseurs vers des placements long terme. Pour lui, cette nouvelle vague représente la "prochaine grande opportunité" pour BlackRock.

Stablecoins en euro : le gouverneur de la Banque de France encourage… mais encadre

Lors du Forum Fintech 2025, François Villeroy de Galhau a salué les initiatives européennes autour des stablecoins en euro. Il appelle les banques à développer une alternative locale au dollar, évoquant un consortium de 9 banques européennes lancé récemment. Mais derrière cet apparent soutien, le gouverneur réclame un durcissement du cadre MiCA : contrôle renforcé des émissions hors UE, surveillance européenne par l’ESMA… Résultat : les stablecoins euro peinent à émerger, avec seulement 0,18% de parts de marché — loin derrière les géants en dollar. Le BNB de Binance dépasse l’USDT et le XRP, et grimpe sur le podium des cryptomonnaies.

IBIT : l’ETF Bitcoin de BlackRock devient son produit le plus rentable

Lancé il y a moins de deux ans, l’ETF Bitcoin spot IBIT s’impose comme le joyau de BlackRock : près de 100 Mrds USD sous gestion, 245 millions de revenus annuels… et une ascension plus rapide que tous les autres ETF de la firme. Il a déjà dépassé les géants IWF et EFA, et s’approche du club très fermé des 100 Mrds USD en un temps record (435 jours). L’adoption institutionnelle s’accélère — Harvard y a investi 116 millions — et BlackRock peaufine déjà la suite : un ETF premium sur le bitcoin, basé sur des calls couverts. Mais rappel utile : IBIT donne une exposition au prix, pas la pleine propriété. Pour la souveraineté, rien ne remplace l’auto-détention.

Bitcoin : une baleine déclenche un krach… et encaisse 150 millions de profits

Un investisseur anonyme a shorté massivement le bitcoin juste avant l’annonce de nouvelles mesures tarifaires américaines, faisant chuter le marché de 15%. Résultat : plus de 20 milliards de liquidations, 400 milliards envolés, et une rumeur persistante : coup de génie ou délit d’initié ? L’adresse aurait réitéré sur ETH et SOL, engrangeant potentiellement 160 millions supplémentaires. Des traders parlent d’un pari macroéco classique, mais la précision du timing interroge. Pendant ce temps, les plateformes ont ralenti, et des milliers d’investisseurs ont été pris à revers. Une piqûre de rappel sur les risques du levier dans un marché ultra-volatil… où les baleines restent toujours les mieux armées.

Block 2 : L’Analyse Cryptique de la semaine

Les mégawatts se font rares, les files d’attente d’interconnexion s’étirent, et l’intelligence artificielle engloutit chaque kilowatt disponible. Dans ce goulot d’étranglement, un acteur émerge comme partenaire d’infrastructure : les mineurs de Bitcoin. Des fermes conçues pour avaler des mégawatts à haute densité, refroidir des racks frénétiques et tourner 24/7 — exactement ce que réclament les centres de données IA. Bernstein l’écrit noir sur blanc : ces opérateurs crypto deviennent des “facilitateurs stratégiques” de l’IA.

Le diagnostic est sec : la congestion du réseau retarde l’expansion des data centers aux États-Unis, avec des délais d’interconnexion qui grimpent jusqu’à sept ans dans certaines zones. Pendant ce temps, les mineurs de Bitcoin contrôlent plus de 14 GW d’électricité “sécurisée” — contrats, sites, transformateurs déjà en place. Traduction opérationnelle : un raccourci vers l’échelle. Plutôt que de partir de friches (“greenfield”), les hyperscalers peuvent brancher leurs charges IA sur des sites existants et gagner des années. Bernstein cite IREN et Riot Platforms : convertir ces campus réduirait le temps de déploiement jusqu’à 75%.

La faim de calcul ne faiblit pas. Microsoft anticipe une pénurie de capacités jusqu’en 2026 ; ailleurs, les deals s’enchaînent pour réserver des puces et des baies : Nebius signe 17,4 Mrds USD de GPU pour Microsoft ; CoreWeave engage 6,3 Mrds USD avec Nvidia pour bloquer son espace serveur inutilisé. Dans ce sprint, les mines Bitcoin ressemblent à des aires de ravitaillement déjà câblées.



Côté crypto, l’équation économique pousse à la métamorphose. À mesure des “halvings”, le seuil de rentabilité monte ; en marché baissier prolongé, des opérateurs se retrouvent sur la corde raide. Diversifier vers l’IA, c’est lisser les cycles et monétiser des atouts physiques (foncier, lignes, sous-stations) déjà amortis.

Le mouvement attire les capitaux lourds. Un consortium formé par BlackRock, Nvidia, xAI et Microsoft vient d’annoncer l’acquisition d’Aligned Data Centers pour 40 Mrds USD — première étape d’un Artificial Intelligence Infrastructure Partnership (AIP) qui prévoit jusqu’à 100 Mrds USD d’investissements (dont 30 Mrds USD en fonds propres). Aligned, c’est 50 campus aux Amériques et plus de 5 GW opérés ou planifiés. Message subliminal : l’infrastructure de données devient la matière première de la prochaine phase de l’IA, et les bilans les plus solides s’y arriment.

En Bourse, le récit se propage. Les actions des mineurs qui pivotent vers l’IA (Hut 8, IREN, Bitfarms, CleanSpark) s’apprécient, portées par ce statut nouveau : non plus seulement des “jeux Bitcoin”, mais des purs acteurs d’infrastructure. Quand le BTC flirte avec les 110 000 dollars, la trésorerie respire ; quand il se tasse, les contrats IA ancrent les flux.



Cours boursier de bitcoin, Hut 8, IREN, Bitfarms et CleanSpark depuis le 1er janvier

Zonebourse

Reste un effet de vases communicants qu’il faudra surveiller. Chaque mégawatt basculé de l’extraction vers l’IA réduit la pression concurrentielle côté minage — et, symétriquement, intensifie la bataille des capacités côté data centers. Où se stabilise l’équilibre ? Au croisement des prix de l’électricité, des cycles du BTC, de la courbe d’apprentissage IA et des incitations locales (permis, fiscalité, réseaux).

Au-delà du court terme, une réalité s’impose : ces sites crypto, nés pour absorber des charges électriques élastiques et pilotables, cochent les cases de la nouvelle logistique du calcul. Flexibles pour le réseau, rapides à reconfigurer, déjà financés et raccordés. Hier, “fermes de bitcoins”. Demain, nœuds polyvalents de l’économie du calcul.

Block 3 : Lectures de la semaine

