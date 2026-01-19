Quand la géopolitique dicte le tempo
Publié le 19/01/2026 à 16:09 - Modifié le 19/01/2026 à 16:46
Publié le 19/01/2026 à 16:09 - Modifié le 19/01/2026 à 16:46
|18:47
|La Russie enregistre un déficit budgétaire de 2,6 % du PIB en 2025, son plus haut niveau depuis 2020
|RE
|18:42
|Démission du président Roumen Radev
|RE
|18:35
|Bulgarie: Démission du président Roumen Radev
|RE
|18:33
|Le couturier italien Valentino est mort à 93 ans
|RE
|18:31
|L'OTAN poursuivra sa collaboration avec le Danemark et le Groenland sur la sécurité, affirme Rutte
|RE
|18:30
|CAC40 : à proximité d’un double support - 100 % Marchés - 19/01/2026 - S
|BN
|18:25
|La France ne rejoindra pas le "Conseil de la paix", d'autres pays conviés
|RE
|18:25
|France-Le gouvernement espère un budget dans la 1ère quinzaine de février-source
|RE
|18:23
|Jerome Powell assistera à l'audience de la Cour suprême sur l'affaire Cook, selon l'Associated Press
|RE
|18:23
|Rutte de l'OTAN : L'Alliance poursuivra sa coopération avec le Danemark et le Groenland sur la sécurité et les investissements capacitaires
|RE
|18:21
|Où est placée l’épargne des Français ? Autopsie d’un trésor à 6 600 milliards d’euros
|18:20
|France - Le gouvernement espère un budget dans la première quinzaine de février
|RE
|18:17
|Le président de la Fed Powell assistera aux débats de la Cour suprême sur l'affaire Cook - AP News
|RE
|18:16
|Bourse Zurich: le SMI clôture dans le rouge, bousculé par les menaces de Trump
|AW
|18:12
|Le président bulgare Rumen Radev démissionne
|RE
Où est placée l’épargne des Français ? Autopsie d’un trésor à 6 600 milliards d’euros
Bayer accélère après l'intervention de la Cour suprême américaine dans un litige Roundup
Beazley se donne le temps de la réflexion avant de répondre à l'offre de Zurich
UE et USA se déchirent sur le Groenland
Les marchés financiers avaient fait preuve de prudence la semaine dernière à cause de l'escalade des tensions UE / USA au sujet du Groenland. Au cours du weekend, Donald Trump leur a donné raison en lançant un chantage aux droits de douane pour la propriété de l'île. Une situation inédite, qui force les Européens à répliquer, pour éviter de devenir le paillasson des Etats-Unis.
Avis d'analystes du jour : Morgan Stanley dégrade LVMH, UBS abaisse Sanofi
Les marchés européens plombés par la nouvelle offensive tarifaire de Donald Trump
Bourse : encore un contrat pour Alstom, Pizzorno change de mains, Musk se fâche contre Microsoft et OpenAI
"Je veux te garder là où tu es" : Hassett n'est plus le favori pour la Fed
LVMH chute face à de nouveaux risques douaniers et la dégradation de Morgan Stanley
En Bourse, le luxe, l'automobile et les spiritueux paient cash l'escalade verbale UE/USA
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national