La faiblesse du yen risquait de mettre davantage sous pression le marché obligataire américain.

Lundi, les gouvernements japonais et américains ont confirmé être intervenus vendredi sur le marché des changes pour soutenir le yen.

Ce n’est pas la première fois que le Japon effectue ce type d’interventions. Selon les calculs de Bloomberg, le Japon aurait cette fois mobilisé 34 milliards de dollars pour soutenir sa devise.

En effet, la faiblesse du yen est un problème structurel de l’économie japonaise, lié notamment au différentiel de taux par rapport aux Etats-Unis et à la politique budgétaire expansionniste.

Non seulement le yen est faible mais il continue de se déprécier. La devise nippone était récemment tombée à presque 164 yens pour un dollar, son plus bas niveau depuis 1986. Une dépréciation qui renchérit le coût des importations pour le Japon.

Une première depuis 1998

Ce qui est différent cette fois, c’est que l’opération a été coordonnée avec les Etats-Unis.

Tokyo et Washington n'avaient pas procédé à une telle intervention commune sur le yen depuis des mesures prises en 2011 pour affaiblir la devise à la suite du puissant séisme dans l'est du Japon. Il faut même remonter à 1998 pour trouver trace d’une intervention consistant à soutenir le yen.

Scott Bessent, le secrétaire américain au Trésor américain et son homologue japonaise, Satsuki Katayama, ont indiqué qu’ils n’hésiteraient pas à intervenir à nouveau si nécessaire.

Un signal fort qui a permis au dollar yen de revenir sous les 160.

Mais pourquoi Washington aide-t-il le Japon avec sa devise ? Et ce alors que l’administration Trump a démontré à de multiples reprises qu’elle faisait assez peu de cas de ses alliés.

Dimanche soir, dans l’avion qui le ramenait à Washington, Donald Trump présentait cette intervention comme un soutien apporté à un pays ami. "Ils avaient besoin d'un peu d'aide, et nous sommes toujours là pour le Japon", a-t-il indiqué aux journalistes à bord d’Air Force One. "C'était, plus que toute autre chose, un signe d'amitié".

Préserver le marché obligataire

Le Japon est un allié important des Etats-Unis. C’est même le pays qui accueille le plus important contingent de soldats américains à l’étranger (environ 50 000).

Mais en soutenant le Japon, les Etats-Unis ont surtout vu leur propre intérêt.

En effet, en soutenant sa monnaie unilatéralement, Tokyo aurait été amené à vendre des actifs américains pour les échanger contre des yens, un mouvement susceptible de faire remonter le coût de la dette américaine. Et ce alors que la pression est déjà forte sur les taux longs. Le 30 ans américain a récemment atteint un plus haut depuis 2007.

Or, le Japon - actuellement plus gros détenteur étranger de dette américaine - est essentiel à l’équilibre de ce marché obligataire.

Durant l’opération de vendredi, le Japon a utilisé une facilité de la Fed (FIMA : Foreign and International Monetary Authorities Repo Facility) permettant d’emprunter des dollars contre des Treasuries, plutôt que de les vendre. Les Etats-Unis, de leur côté, ont vendu des euros pour acheter du yen.

A terme, les Etats-Unis essaient aussi de se prémunir contre un mouvement de rapatriement des capitaux au Japon, qui serait aussi un moyen pour le Japon de soutenir sa devise.

Pour les Etats-Unis, maintenir une demande externe suffisamment forte est d’autant plus important que la dette va continuer à croître fortement dans les prochaines années. Selon les projections du CBO, le ratio dette/PIB devrait passer de 101% en 2026 à 120% en 2036.