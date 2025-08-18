Dans les environnements hyper concurrentiel de notre ère, les organisations reconnaissent que leur véritable richesse ne réside plus seulement dans la technologie ou le capital, mais dans les talents qui les font tourner. Recruter un cadre influent chez un concurrent pour attirer ses anciens collègues ou racheter une start-up dans le seul but de récupérer ses équipes sont des pratiques qui se multiplient.

Dans le secteur technologique, cette stratégie porte un nom : ce sont des "acqui-hire". Il ne s’agit pas tant d’acquérir un produit ou un service, mais de mettre la main sur les cerveaux qui les ont conçus. Ces dernières années, la plupart des grosses transactions du secteur l’ont été dans cette optique en réalité.

Selon un ancien procureur général adjoint de l’autorité de la concurrence américaine, ces acquisitions visent aussi à contourner les examens réglementaires imposés aux rachats d’envergure. Les grosses transactions font souvent face à des freins réglementaires mais l’acquisition de plus petits acteurs permet d’éliminer à la source les éventuels futurs-concurrents.

Alphabet est coutumier du fait. Le mois dernier, le groupe a déboursé 2,4 milliards de dollars pour racheter la start-up d’IA Windsurf. Officiellement, aucune prise de participation, mais Alphabet récupère les droits de licence... et des employés clés. Même logique l’an passé, avec l’arrivée chez Alphabet des fondateurs de Character.AI. Microsoft l’a également fait avec Inflection AI pour aller chercher son fondateur.

Plus notoirement, sans doute la recrue la plus coûteuse de l’histoire : 14,8 milliards de dollars pour le rachat de Scale AI, permettant à son patron, Alexandr Wang, de devenir directeur général de l’IA chez Meta.

Mark Zuckerberg fait du bruit dans la Silicon Valley avec la liste dressée des meilleurs ingénieurs de Californie, à qui il propose des rémunérations hors normes. Pour contrer cette pratique, OpenAI a adopté l’un des leviers les plus populaires de la tech, les rémunérations en stock-options. Une manière de motiver, en amont d’une éventuelle entrée en Bourse qui rapporterait un pactole aux employés.

Pas que la tech

Dans le secteur bancaire américain, les campagnes de recrutement agressives battent leur plein. Le recrutement de Vis Raghavan s’inscrit au cœur de la nouvelle stratégie de Citi, qui cherche à renforcer les revenus de sa division banque d’investissement. Les activités à plus fortes marges, comme les fusions-acquisitions, deviennent naturellement un champ de bataille prioritaire, et Citi tente d’y reprendre pied en multipliant les embauches.

En débauchant le patron de la banque d’investissement mondiale de JPMorgan, Citi entend redéfinir son avantage concurrentiel. Vis Raghavan a déjà emmené avec lui au moins dix banquiers d’investissement seniors. Des vétérans de Goldman Sachs ont également rejoint les rangs.

Mais la concurrence ne reste pas passive. Pour contrer cette fuite des talents, JPMorgan a recruté 300 employés depuis 2024, dont une large part de senior.

Une stratégie qui porte ses fruits : les revenus de la banque d’investissement ont bondi de 13% chez Citi au second trmestre, bien au-delà des hausses modestes observées chez ses concurrents. La banque a également gagné des parts de marché cette année, une progression que Vis Raghavan attribue directement à cette vague d’embauches.

La décennie passée, nous avons pu observer une tendance à l’amélioration des conditions de travail pour attirer et surtout fidéliser les employés. Mais les secteurs en oligopole n'hésitent pas à sortir les gros moyens et recourir à des pratiques plus agressives pour prendre les devants quand la concurrence devient une course.