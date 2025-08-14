Après les chiffres contrastés publiés mardi, avec un indice global des prix à la consommation en léger recul mais un "core" toujours obstinément élevé, Wall Street s'est installée dans une attente prudente. Le verdict est tombé ce matin avec des prix à la production de juillet, un indicateur susceptible de rebattre les cartes des anticipations sur la prochaine décision de la Fed.

Les statistiques ne sont jamais que de simples statistiques. Ici, ils s'inscrivent dans une longue querelle entre la Réserve fédérale, les marchés et l'économie réelle. Voilà 53 mois consécutifs, plus de quatre ans, que l'inflation dépasse l'objectif des 2% fixé par la Fed. Pourtant, le marché du travail, longtemps tendu jusqu'à l'excès, commence à montrer ses premières fissures. Ce cocktail (emploi qui se tasse mais prix qui s'accrochent) est typiquement le genre de dilemme qui peut tout aussi bien plaider pour une baisse des taux que pour un statu quo.

Pour l'instant, les investisseurs parient sur la première option. L'outil CME FedWatch montre que les marchés intègrent pleinement une baisse de 25 points de base dès septembre, avec de nouvelles coupes en octobre et en décembre. Un pari confiant… peut-être trop.

Ce matin à New York, la patience de Wall Street a pris fin, et la nouvelle n'avait rien de rassurant : l'indice des prix à la production (PPI) de juillet a bondi de 0,9% sur un mois (plus de quatre fois la prévision consensuelle) et de 3,3% sur un an, bien au-delà des 2,5% attendus. Ce n’est pas une erreur d’arrondi, c’est un coup de semonce qui vient troubler le calme précaire qui régnait sur les marchés à terme en début de semaine.

Pour la Fed, le message pique : les pressions inflationnistes ne sont pas seulement vivantes, elles prospèrent. Et pas seulement dans le panier du consommateur : il s'agit ici de prix de gros, les coûts en amont qui irriguent toute l'économie avant même de se refléter dans votre ticket de caisse ou votre commande Amazon. L'implication est inconfortable : le répit observé cette semaine dans l'IPC pourrait bien n'avoir été qu'un mirage. La Fed, que les marchés poussaient doucement vers une baisse en septembre, se retrouve face à des données qui justifieraient de maintenir les taux.

Et ces hausses de prix portent une empreinte reconnaissable : les droits de douane. Sous l'impulsion de Donald Trump, les États-Unis ont renforcé leur régime tarifaire, élargissant la liste des produits frappés par des taxes à l'importation. Officiellement, il s'agit d'un rempart patriotique contre l'exploitation étrangère. D'autres diront que c'est un impôt sur la chaîne de production nationale. Les importations deviennent plus chères : les entreprises qui s'appuient sur des intrants étrangers voient leurs coûts grimper et ces coûts se répercutent tout au long de la chaîne. Résultat : un PPI qui gonfle comme une pâte à pain dans un four.

Ne vous attendez pas à un mea-culpa de la Maison-Blanche. Fidèle à ses habitudes, le président américain pourrait balayer ces chiffres comme des "fake news" émanant de bureaucrates mal intentionnés ou pointer du doigt un responsable à évincer. Les tarifs douaniers, eux, seront probablement présentés comme n'ayant rien à voir avec la hausse des prix et peut-être même comme un facteur de modération. En année électorale, la causalité économique sait se montrer très souple.

Avec un PPI qui s'emballe, la décision de septembre de la Fed devient beaucoup plus incertaine. Les marchés, unanimes jusqu'à ce matin à miser sur une baisse de taux, pourraient bien revoir leur copie. La banque centrale, déjà mal à l'aise à l'idée de relâcher sa politique monétaire face à une inflation tenace, vient de recevoir l'équivalent statistique d'une douche froide.

La réaction a été immédiate : après l'annonce, les contrats à terme ont reculé, le Dow Jones tombant à -0,41%, le S&P 500 à -0,44% et le Nasdaq 100 à -0,56%.

Les cotations du jour:

Dollar Index : 98,002

: 98,002 Or: 3 354 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 65,90 USD (WTI) 62,19

BRENT : 65,90 USD (WTI) 62,19 États-Unis 10 ans: 4,25%

10 ans: 4,25% BITCOIN: 118 834 USD

Dans l'actualité des entreprises :

Eli Lilly a augmenté jusqu'à 170% le prix de son médicament amaigrissant Mounjaro au Royaume-Uni, la dose la plus élevée coûtant désormais 330 £ par mois.

Les ventes de Tesla en Norvège ont augmenté de 24% en glissement annuel malgré les réactions politiques hostiles à l'égard d'Elon Musk, contredisant ainsi la tendance à la baisse observée sur les autres marchés européens.

Eli Lilly a signé un accord d'une valeur maximale de 1,3 milliards de dollars avec Superluminal Medicines pour co-développer des médicaments contre l'obésité, ce qui lui donne accès à sa plateforme de découverte de médicaments cardiométaboliques.

Les actions de Tapestry ont chuté de 12% après avoir annoncé une baisse de ses bénéfices annuels en raison de nouveaux droits de douane américains de 160 MUSD, malgré les bonnes ventes de la marque Coach.

Nvidia et la National Science Foundation des États-Unis se sont engagés à verser 152 MUSD pour aider AI2 à développer des modèles d'IA ouverts destinés à la recherche scientifique.

Deere & Co a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels, ses bénéfices et son chiffre d'affaires du troisième trimestre ayant baissé en raison de la faiblesse des volumes et des droits de douane américains, malgré des résultats supérieurs aux attentes des analystes.

Equinix a signé plusieurs contrats avancés dans le domaine de l'énergie nucléaire pour alimenter ses centres de données, notamment des commandes d'énergie de fission et de microréacteurs.

Oracle et Google Cloud se sont associés pour intégrer les modèles d'IA Gemini dans les services cloud et les applications commerciales d'Oracle.

Costco a décidé de ne pas vendre la pilule abortive mifépristone dans ses pharmacies, invoquant un manque de demande et la pression de groupes confessionnels.

Le bénéfice de JD.com a diminué de moitié au deuxième trimestre en raison de dépenses importantes sur le marché concurrentiel de la livraison de repas en Chine, malgré une augmentation de 22% de son chiffre d'affaires.

Foxconn a publié des résultats solides pour le deuxième trimestre, grâce à la forte demande de serveurs IA, qui a dépassé pour la première fois le chiffre d'affaires de l'électronique intelligente.

Google, filiale d'Alphabet, a annoncé un investissement de 9 MdsUSD dans l'IA et l'infrastructure cloud en Oklahoma, notamment dans un nouveau campus dédié aux centres de données et à des programmes éducatifs.

Meta Platforms fait l'objet d'une enquête après que des documents internes ont révélé que ses robots IA étaient autorisés à produire des contenus préjudiciables, notamment des interactions inappropriées avec des mineurs.

THL Partners acquiert une participation majoritaire dans la société d'essais cliniques Headlands Research auprès de KKR pour environ 600 MUSD.

Applied Industrial a annoncé une hausse de 5,5% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, dépassant les estimations, et prévoit une croissance de 4 à 7 % de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2026.

Le chiffre d'affaires net d'Amcor a augmenté de 43% au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente, grâce à l'acquisition de Berry Global, et la société prévoit une croissance de 12 à 17% de son bénéfice par action en 2026.

Reliance Industries a effectué des achats exceptionnels de fioul auprès de HPCL, ce qui suggère un abandon des importations russes face aux menaces de droits de douane américains.

Cisco Systems prévoit un chiffre d'affaires plus élevé que prévu pour le premier trimestre, grâce à la forte demande en infrastructures d'intelligence artificielle.

