Quanta Computer : le fabricant taïwanais qui change de dimension avec les serveurs
Dans l'ombre des marques qui captent l'attention du grand public, Quanta Computer occupe depuis des décennies une place essentielle dans l'architecture mondiale du matériel informatique. Le groupe taïwanais, longtemps associé à la fabrication d'ordinateurs portables pour les plus grands noms de l'électronique, franchit aujourd'hui un nouveau palier : celui des serveurs d'intelligence artificielle, devenus l'un des segments les plus stratégiques et les plus disputés de la chaîne technologique mondiale.
Le présent contenu constitue une recommandation d'investissement à caractère général, élaborée conformément aux dispositions visant à prévenir les abus de marché par la société Surperformance, éditrice de Zonebourse. Plus particulièrement, cette recommandation est fondée sur des éléments factuels et exprime une opinion sincère, complète et équilibrée. Elle s'appuie sur des données internes ou externes, considérées comme fiables à la date de leur diffusion. Nonobstant, ces informations, et la présente recommandation en découlant, sont susceptibles de contenir des inexactitudes, erreurs ou omissions, dont Surperformance ne saurait être tenue responsable.
Cette recommandation, qui ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, n'est pas forcément adaptée à tous les profils d'investisseur. Le lecteur reconnait et accepte que tout investissement dans un instrument financier comporte des risques, dont il assume l'entière responsabilité, sans recours contre Surperformance.
Surperformance s'engage à divulguer tout conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité de ses recommandations.
Surperformance est positionnée à l'achat sur QUANTA COMPUTER INC. depuis le 22/04/2026
Quanta Computer Inc. est une société basée à Taïwan qui se consacre principalement à la recherche, au développement, à la fabrication et à la vente d'ordinateurs portables. Les principaux produits de l'entreprise comprennent les ordinateurs portables, les tablettes, les ordinateurs tout-en-un (AIO), les produits de réseau local sans fil (WLAN) et d'autres produits de communication sans fil, ainsi que les produits de serveur en nuage. La société est également impliquée dans la fourniture d'ordinateurs industriels, d'ordinateurs intégrés et de produits électroniques portables. En outre, elle fournit également des services de maintenance connexes. Ses produits sont principalement vendus aux États-Unis, en Chine, aux Pays-Bas et au Japon.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.