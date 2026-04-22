Cette initiative intervient dans un contexte de reprise progressive du marché des introductions en Bourse, après un ralentissement lié aux tensions géopolitiques entre les États-Unis, Israël et l'Iran et à un recul des valeurs technologiques. Elle reflète également une intensification de la concurrence dans le domaine du calcul quantique, considéré comme stratégique pour résoudre des problématiques complexes à une vitesse supérieure à celle des supercalculateurs traditionnels. Plusieurs grandes entreprises, dont Airbus, BMW Group ou encore HSBC, figurent parmi les clients de Quantinuum.

Créée en 2021 à la suite de la fusion des activités quantiques de Honeywell avec Cambridge Quantum, l'entreprise propose des solutions intégrées dans ce domaine émergent. Elle est présidée par Vimal Kapur, directeur général de Honeywell, et dirigée par Rajeeb Hazra, ancien cadre d'Intel. Cette future introduction en Bourse pourrait constituer une étape clé dans le développement de Quantinuum et dans la structuration du marché de l'informatique quantique.