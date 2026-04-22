Quantinuum prépare son entrée en Bourse dans un contexte de regain d'intérêt

La société Quantinuum, spécialisée dans l'informatique quantique et majoritairement détenue par Honeywell, a engagé des démarches en vue d'une introduction en Bourse aux États-Unis. Le groupe a confirmé le dépôt confidentiel d'un dossier auprès de la Securities and Exchange Commission dès le mois de février, sans dévoiler pour l'instant de détails financiers. L'entreprise avait toutefois atteint une valorisation de 10 milliards de dollars lors d'une levée de fonds en septembre, illustrant l'intérêt croissant pour ce secteur technologique.

Cette initiative intervient dans un contexte de reprise progressive du marché des introductions en Bourse, après un ralentissement lié aux tensions géopolitiques entre les États-Unis, Israël et l'Iran et à un recul des valeurs technologiques. Elle reflète également une intensification de la concurrence dans le domaine du calcul quantique, considéré comme stratégique pour résoudre des problématiques complexes à une vitesse supérieure à celle des supercalculateurs traditionnels. Plusieurs grandes entreprises, dont Airbus, BMW Group ou encore HSBC, figurent parmi les clients de Quantinuum.



Créée en 2021 à la suite de la fusion des activités quantiques de Honeywell avec Cambridge Quantum, l'entreprise propose des solutions intégrées dans ce domaine émergent. Elle est présidée par Vimal Kapur, directeur général de Honeywell, et dirigée par Rajeeb Hazra, ancien cadre d'Intel. Cette future introduction en Bourse pourrait constituer une étape clé dans le développement de Quantinuum et dans la structuration du marché de l'informatique quantique.