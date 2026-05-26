Quantinuum vise une valorisation de 12,7 milliards de dollars pour son introduction en Bourse

Quantinuum, société de calcul quantique contrôlée par Honeywell, vise une valorisation pouvant atteindre 12,7 milliards de dollars dans le cadre de son introduction en Bourse aux États-Unis. L'entreprise prévoit de lever jusqu'à 1,05 milliard de dollars en proposant environ 21,05 millions d'actions dans une fourchette comprise entre 45 et 50 dollars par titre. Lors de sa dernière levée de fonds en septembre, Quantinuum avait déjà été valorisée à 10 milliards de dollars.

Le groupe bénéficie de l'intérêt croissant des investisseurs pour les technologies stratégiques comme le calcul quantique, l'intelligence artificielle et les infrastructures avancées. Cette introduction intervient quelques jours après l'annonce par l'administration Trump d'un programme de 2 milliards de dollars destiné à soutenir neuf entreprises du secteur quantique afin de renforcer la position technologique des États-Unis. Quantinuum devrait notamment recevoir une subvention publique de 100 millions de dollars dans ce cadre.



Créée en 2021 après une scission de Honeywell et une fusion avec Cambridge Quantum, l'entreprise reste confrontée aux défis techniques du calcul quantique, notamment les taux d'erreur encore élevés qui limitent certaines applications. Quantinuum a enregistré une perte nette de 192,6 millions de dollars en 2025 pour un chiffre d'affaires de 30,9 millions. Honeywell conservera environ 49,1% des droits de vote après l'introduction en Bourse et restera un partenaire commercial majeur du groupe, qui sera coté au Nasdaq sous le symbole "QNT".