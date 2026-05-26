Quantinuum vise une valorisation de 12,7 milliards de dollars pour son introduction en Bourse
Quantinuum, société de calcul quantique contrôlée par Honeywell, vise une valorisation pouvant atteindre 12,7 milliards de dollars dans le cadre de son introduction en Bourse aux États-Unis. L'entreprise prévoit de lever jusqu'à 1,05 milliard de dollars en proposant environ 21,05 millions d'actions dans une fourchette comprise entre 45 et 50 dollars par titre. Lors de sa dernière levée de fonds en septembre, Quantinuum avait déjà été valorisée à 10 milliards de dollars.
Le groupe bénéficie de l'intérêt croissant des investisseurs pour les technologies stratégiques comme le calcul quantique, l'intelligence artificielle et les infrastructures avancées. Cette introduction intervient quelques jours après l'annonce par l'administration Trump d'un programme de 2 milliards de dollars destiné à soutenir neuf entreprises du secteur quantique afin de renforcer la position technologique des États-Unis. Quantinuum devrait notamment recevoir une subvention publique de 100 millions de dollars dans ce cadre.
Créée en 2021 après une scission de Honeywell et une fusion avec Cambridge Quantum, l'entreprise reste confrontée aux défis techniques du calcul quantique, notamment les taux d'erreur encore élevés qui limitent certaines applications. Quantinuum a enregistré une perte nette de 192,6 millions de dollars en 2025 pour un chiffre d'affaires de 30,9 millions. Honeywell conservera environ 49,1% des droits de vote après l'introduction en Bourse et restera un partenaire commercial majeur du groupe, qui sera coté au Nasdaq sous le symbole "QNT".
Honeywell International Inc. est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'équipements industriels. Le groupe propose parallèlement des prestations de maintenance, d'assistance technique et d'ingénierie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements aéronautiques (46,8%) : moteurs, matériels et logiciels de navigation, systèmes de propulsion et de communication, composants satellitaires et spatiaux, équipements d'éclairage, roues, etc. Le groupe propose également des turbocompresseurs, pour véhicules automobiles ;
- matériaux et technologies de performance (25,1%) : polymères, fibres, résines, acides, additifs, catalyseurs, absorbants, matériels d'emballage de semi-conducteurs, matériaux de revêtement, etc. ;
- systèmes de contrôle et d'automatisation des bâtiments (19,7%) : systèmes de contrôle du chauffage et de la ventilation, alarmes anti-incendie, thermostats, systèmes de surveillance, etc. ;
- solutions de sécurité et d'optimisation de la productivité (8,4%) : équipements de protection individuelle, systèmes d'alerte, systèmes de détection de gaz, solutions informatiques, de collecte de données et d'impression thermique, systèmes d'automatisation des entrepôts et de la chaîne d'approvisionnement, solutions de gestion des données et des processus de production, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (58,2%), Europe (21,7%) et autres (20,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.