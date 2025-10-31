Tu te souviens du Quantitative Easing ? Cette perfusion géante de liquidités que les banques centrales ont branchée sur le monde pendant quinze ans ? Eh bien… le Quantitative Tightening, c'est l'inverse. Le régime sec. La désintox. La fin du champagne et le retour à l'eau du robinet.

Sauf que mercredi, la Fed a annoncé que cette cure s’arrêterait en décembre.

Et là, forcément, tout le monde s’emballe : 💬 “La fête recommence !” Sauf que non. Fin du QT ≠ Retour du QE. C’est juste la fin de la diète… pas encore le buffet à volonté.

Mais c’est quand même un signal fort :

➡️ Moins de pression sur les taux longs

➡️ Fin de la contraction de liquidité

➡️ Et Powell qui commence à relâcher le frein Alors, est-ce que c’est le vrai support que les marchés attendaient… Ou juste le calmant avant la prochaine rechute ? 🎥 Réponse dans la vidéo complète.

Thomas Veillet est un chroniqueur financier suisse, connu pour sa capacité à décrypter l’actualité économique et les marchés avec humour, clarté et un sens affûté de la vulgarisation. Ancien trader professionnel à Genève, il a géré l’argent de plusieurs banques et fonds d’investissement. En 2006, il crée une chronique matinale quotidienne sur les marchés financiers, connue pour son ton direct, souvent sarcastique, et sa capacité à rendre la finance aussi accessible qu’un bon polar. Cette chronique est aujourd’hui publiée sur Investir.ch, média financier suisse qu’il a cofondé, et est suivie par des milliers de lecteurs chaque matin.