Quasi-stagnation du secteur manufacturier chinois en décembre (PMI)

Le secteur manufacturier chinois a affiché une quasi-stagnation en décembre, à en croire l'indice PMI RatingDog dévoilé par S&P Global, qui s'est établi à 50,1 pour le mois qui s'achève contre 49,9 en novembre.

Cette légère hausse de l'indice d'un mois sur l'autre traduit toutefois un retour symbolique à la croissance du secteur, le seuil des 50 marquant la frontière entre contraction et expansion de l'activité selon la terminologie des indices PMI.



Les enquêteurs précisent que la production manufacturière de la Chine s'est redressée sur fond d'un afflux de nouvelles affaires plus élevé, et ce, malgré une légère diminution des nouvelles ventes à l'export.



Ils ajoutent que l'emploi manufacturier a aussi diminué avec un moindre optimisme des entreprises et des inquiétudes sur les coûts. L'inflation des prix entrants s'est intensifiée, alors même que les fabricants ont continué de réduire leurs prix de vente.