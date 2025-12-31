Quasi-stagnation du secteur manufacturier chinois en décembre (PMI)
Le secteur manufacturier chinois a affiché une quasi-stagnation en décembre, à en croire l'indice PMI RatingDog dévoilé par S&P Global, qui s'est établi à 50,1 pour le mois qui s'achève contre 49,9 en novembre.
Cette légère hausse de l'indice d'un mois sur l'autre traduit toutefois un retour symbolique à la croissance du secteur, le seuil des 50 marquant la frontière entre contraction et expansion de l'activité selon la terminologie des indices PMI.
Les enquêteurs précisent que la production manufacturière de la Chine s'est redressée sur fond d'un afflux de nouvelles affaires plus élevé, et ce, malgré une légère diminution des nouvelles ventes à l'export.
Ils ajoutent que l'emploi manufacturier a aussi diminué avec un moindre optimisme des entreprises et des inquiétudes sur les coûts. L'inflation des prix entrants s'est intensifiée, alors même que les fabricants ont continué de réduire leurs prix de vente.
S&P Global, Inc. figure parmi les principaux prestataires internationaux de services d'informations financières à destination des investisseurs, des entreprises, des gouvernements, des institutions financières, des gestionnaires et des conseillers en investissements. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services d'informations et d'analyses sur les marchés des matières premières, de l'énergie, de la mobilité et de l'ingénierie (58,9% ; S&P Global Market Intelligence, S&P Global Commodity Insights et S&P Global Mobility) ;
- prestations de notation financière (29,6% ; S&P Global Ratings) : destinées à évaluer les risques de solvabilité des entreprises ;
- gestion d'indices boursiers mondiaux et publication de données de marché (11,5% ; S&P Dow Jones Indices).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (60,8%), Europe (22,9%), Asie (10,5%) et autres (5,8%).
