Quasi-stagnation du secteur privé en France, selon le PMI

L'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale en France se redresse de 47,7 en octobre à 49,9 ce mois-ci, son plus haut niveau depuis août 2024, et signale une quasi-stagnation de l'activité du secteur privé en novembre.



Ce redressement de l'indice reflète l'amélioration de la conjoncture dans le secteur des services, le renforcement de la demande ayant entraîné la première hausse de l'activité des prestataires de services depuis quinze mois.



Si cette reprise de l'activité n'a été que marginale, elle a toutefois suffi à compenser presque entièrement l'accélération de la baisse de la production manufacturière, les fabricants ayant signalé le plus fort repli de leur activité depuis février dernier.



Faisant écho à la tendance de l'activité, le volume global des nouvelles affaires du secteur privé n'a que très légèrement reculé en novembre. L'emploi a, en revanche, reculé pour la première fois depuis juillet. Parallèlement, la confiance s'est renforcée.