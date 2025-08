Hormis Nvidia, les 7 Magnifiques ont déjà toutes publié leurs résultats annuels. De quoi dresser un premier bilan et tenter de décrypter la tendance qui se dessine pour le reste de l'année.

Comme à son habitude, Nvidia publie ses résultats un mois après les autres membres des 7 Magnifiques. En attendant, cela nous permet d’analyser les premières tendances du marché. Si l’on s’en tient aux variations de cours post-publication : Meta (+11%), Microsoft (+4%) et Alphabet (+2%) ont été saluées par les investisseurs, tandis qu’Apple (-2%), Amazon (-8%) et Tesla (-8%) ont été sanctionnées. Pour ce dernier, mettons tout de même un bémol : Tesla reste à part, tant son modèle diffère des autres membres du groupe.

Du côté des publications bien accueillies, on constate une confiance toujours solide envers Meta. La firme continue d’engranger d’importants revenus publicitaires, ce qui lui permet de compenser ses investissements colossaux dans l’intelligence artificielle. Microsoft n’a pas déçu non plus. Pour la première fois, la firme a révélé les revenus annuels générés par sa division cloud Azure : pas moins de 75 milliards de dollars, confirmant son statut de numéro deux mondial, juste derrière AWS. Alphabet, de son côté, a publié des résultats solides, portés par une forte croissance de Google Cloud. Mais un point a fait tiquer : les 10 milliards de dollars supplémentaires prévus pour ses investissements dans l’IA ont semé le doute chez certains investisseurs.

Pour ce qui est des publications plus mitigées, Amazon arrive en tête. Bien que sa publication soit correcte, elle n’a pas convaincu. Leader mondial de la vente de puissance de calcul, le groupe affiche des résultats qui, mis en perspective face à ceux de Microsoft et d’Alphabet, paraissent bien plus timides. Surtout, la croissance de sa branche cloud est jugée inférieure à celle de ses deux principaux rivaux, ce qui a contribué à la nervosité des marchés.

Enfin, Apple avait pourtant bien démarré. Le titre a grimpé jusqu’à +4 % en post-clôture, porté par de meilleures ventes d’iPhone qu’attendu et un rebond des activités en Chine. Mais l’annonce des impacts liés aux tarifs douaniers a vite refroidi l’enthousiasme. Tim Cook estime le manque à gagner à environ 1,1 milliard de dollars, ce qui a suffi à inverser la tendance et à faire reculer l’action.