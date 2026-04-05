Avant d'entamer la seconde saison des résultats de l'année, l'occasion de prendre un peu de recul se présente pour analyser un trimestre plus mouvementé que ne le laissent penser les 0,75% de hausse du Stoxx 600.

Les secousses n’ont pas manqué au cours de ces trois premiers mois. On attribue la guerre en Iran, le Groenland et les derniers rebondissements autour des droits de douane à Donald Trump. On ajoute également les tensions liées au crédit privé et les rotations incessantes provoquées par les disruptions de l’intelligence artificielle.

Malgré cet environnement, les marchés européens ont fait preuve de résilience durant les deux premiers mois de l’année, avec des gains supérieurs à 3% en janvier comme en février. À ce moment-là, l’Europe a fait figure de refuge, gorgée de valeurs solides, alors que les marchés semblaient se livrer à une forme d’inquisition contre les perdants potentiels du tsunami naissant qu'est l’intelligence artificielle.

À la fin février, le Stoxx 600 alignait tout de même un huitième mois consécutif de hausse, sa plus longue série depuis 2012-2013. Le début d’année était donc prometteur. Puis la guerre en Iran est passée par là et mars est devenu le mois le plus sanglant depuis 2022 pour les bourses européennes, de quoi ramener la performance 2026 à un niveau quasiment neutre.

Il faut aussi souligner la contre-performance des géants depuis le début de l’année. Rien que parmi les groupes de plus de 100 milliards d’euros de capitalisation, les déconvenues boursières sont nombreuses en 2026 : EssilorLuxottica abandonne 30%, SAP également, LVMH recule de 27%, 20% pour Hermès et Prosus de 25%. Pour les entreprises citées, cela représente 267 milliards d’euros de capitalisation partis en fumée.

Du côté des gagnants, on salue ASML, dont la capitalisation boursière se rapproche désormais du double de celle de son dauphin, LVMH, après un parcours remarquable depuis la rentrée de septembre et une valorisation revenue à ses plus hauts depuis 2021.

Les valeurs énergétiques sont aussi les grandes gagnantes du trimestre, avec notamment des hausses de 52% pour Eni et de 43% pour TotalEnergies, qui se rapproche du podium des plus grandes capitalisations européennes. Moins directement lié au conflit au Moyen-Orient, Siemens Energy peut également être citée avec une valorisation qui s’est envolée grâce à ses activités gazières, portées par la hausse de la demande d’électricité.

Ces valeurs jouent un rôle majeur. Au premier trimestre, les bénéfices des entreprises européennes devraient progresser de 4%. Hors secteur énergétique, cette croissance tomberait à 1,5% selon Reuters.

Comme le rappelait mon collègue Antoine en début d’année, les trois dernières années de progression des marchés européens se sont faites sans hausse des bénéfices. Une hausse plus durable devra donc probablement passer par une amélioration des résultats des entreprises.

Le contexte actuel pourrait néanmoins profiter au marché européen. La politique de Donald Trump a ravivé les ambitions d’autonomie stratégique et de compétitivité des pays européens, désormais placés face à leurs responsabilités. Par ailleurs, les incertitudes liées à l’évolution rapide de l’intelligence artificielle rendent aussi les marchés européens rassurants à bien des égards.

Enfin, l’issue de la guerre au Moyen-Orient en dira davantage sur ce que l’on peut attendre du reste de l’année, notamment si le choc énergétique contamine durablement l’inflation.