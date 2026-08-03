Une succession peut faire naître un démembrement avec d'un côté un usufruitier et de l'autre un nu-propriétaire. Fréquent en immobilier, ce schéma peut aussi s'appliquer à un portefeuille d'actions. Explications…

Le cas n’est pas rare. Au décès d’un parent, le conjoint survivant obtient l’usufruit des biens, les enfants recevant pour leur part la nue-propriété. Concrètement, l’usufruitier a alors le droit d’utiliser le bien et d’en percevoir les revenus. Les nus-propriétaires disposent quant à eux d’un droit à devenir pleinement propriétaires au décès de l’usufruitier sans fiscalité supplémentaire. Ce schéma appelé démembrement est fréquent en immobilier, mais il peut concerner tous les actifs y compris les portefeuilles de titres.

Qu’est-ce qui est démembré ?

Lorsque le démembrement vise un ensemble de titres, on considère que le démembrement s’applique au portefeuille dans son ensemble et non à chaque titre pris individuellement. On parle dans ce cas d’universalité. Cette interprétation est en vigueur depuis 1998 et l’arrêt Baylet.

Que fait l’usufruitier ?

Par principe, l’usufruitier gère seul le portefeuille. Il doit en revanche le gérer en préservant sa « substance ». Cela signifie qu’en cas de cession de titres, le produit doit être réinvesti dans des titres permettant au portefeuille de conserver le même profil (risque, horizon…) qu’à l’origine. L’usufruitier est d’ailleurs tenu de rendre compte de sa gestion au nu-propriétaire.

Du point de vue financier, l’usufruitier perçoit les « fruits », c’est-à-dire les revenus générés comme les dividendes ou les coupons.

Que fait le nu-propriétaire ?

Durant le démembrement, le nu-propriétaire n’a qu’un droit de regard sur la gestion courante mais il peut agir en justice contre l’usufruitier s’il considère qu’il y a abus de jouissance.

Son accord est en revanche impératif pour vendre le portefeuille avant la fin du démembrement.

Au décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire récupère les pleins droits sur le portefeuille sans autre formalité et bénéficie donc de sa revalorisation dans le temps (l’usufruitier n’ayant eu droit qu’aux revenus distribués).

Qui paie quoi ?

L’usufruitier paie l’impôt sur les revenus qu’il perçoit (dividendes, coupons). Si une plus-value est constatée sur un arbitrage (avec un réinvestissement), la fiscalité sur cette plus-value est à la charge du nu-propriétaire, même s’il ne perçoit aucune somme effective.

Lorsque le démembrement provient d’une succession, la fiscalité sur la plus-value peut aussi sur option être imputée à l’usufruitier.

Quid en cas de liquidation ?

Si l’usufruitier et le nu-propriétaire décident d’un commun accord de liquider le portefeuille, le prix est en théorie réparti entre eux selon la valeur de leurs droits (chacun payant de surcroît la fiscalité éventuellement à sa charge).

Il peut aussi être décidé en amont de reporter le démembrement sur un autre actif acquis grâce au produit de la vente (voire de le reporter sur les liquidités obtenues).

Que peut apporter une convention ?

Les professionnels recommandent généralement de rédiger une convention au moment où naît le démembrement. Elle permet d’organiser en amont les règles de gestion et la relation entre usufruitier et nu-propriétaire, par exemple en définissant le niveau de risque autorisé pour le portefeuille, en fixant le contenu des informations à transmettre au nu-propriétaire ou en prévoyant d’affecter une partie des produits de cession au nu-propriétaire pour qu’il puisse régler sa fiscalité.

Il est également important de bien flécher les flux vers des comptes espèces distincts afin d’éviter les confusions entre les sommes en attente de réinvestissement et les revenus issus des dividendes ou coupons.

Précisons enfin que si la plupart des démembrements de portefeuilles sont issus de successions, il est possible d’en prévoir un par convention par exemple pour anticiper la transmission de gros portefeuilles de titres.