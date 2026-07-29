Tous les meetings sont désormais "live".

La Fed nous avait habitué à délivrer des décisions sans surprise. Cette époque est désormais révolue.

Tous les meetings sont maintenant "live". Autrement dit, on ne peut plus être certain de la décision de la Fed avant la publication du communiqué, le mercredi soir à 20h.

Ce soir, la Fed devrait à nouveau maintenir ses taux inchangés. C’est en tout cas le scénario central. Mais la possibilité d’une hausse de taux n’est pas à écarter. Cette hypothèse est même évaluée à 30% selon l’outil Fedwatch du CME.

Une situation assez inédite. Auparavant, les décisions de la Fed étaient sans surprise, il n’y avait aucune incertitude au moment où les membres du FOMC entamaient une réunion.

Cela illustre le changement d’ère que nous vivons. Depuis la crise de 2008, la Fed a développé la forward guidance. Elle communique beaucoup afin de réduire l’incertitude et ainsi assurer une meilleure transmission de la politique monétaire.

Mais Kevin Warsh veut rompre avec cette pratique. Il veut une Fed qui communique beaucoup moins et qui garde la capacité à surprendre les marchés. Ses prédécesseurs estimaient que la prévisibilité était leur meilleur atout. Lui pense au contraire que les surprises peuvent davantage impacter les marchés dans le sens souhaité par la Fed.

Depuis son arrivée à la tête de la Fed, en mai, Kevin Warsh plaide pour plus de "family fight". Il souhaite que les membres du FOMC arrivent aux réunions avec un esprit ouvert, aient des débats plus animés, pour in fine prendre une décision plus optimale.

La fin du consensus ?

Depuis des années, les décisions de la Fed sont très consensuelles et produisent rarement des votes dissidents. C’était d’ailleurs le rôle d’un Jerome Powell : bâtir le consensus à chaque réunion.

Mais depuis deux ans, les décisions prises à l’unanimité ne sont plus automatiques, alors que la Fed a été confrontée à des risques sur les deux parties de son mandat (emploi et inflation). Sur les 4 premiers meetings de l’année, il y a eu déjà 5 votes dissidents.

La présence de Stephen Miran au board durant quelques mois a aussi contribué à accroître le nombre de votes dissidents. Miran a été gouverneur de la Fed entre septembre 2025 et mai 2026. Il travaillait auparavant à la Maison Blanche, en tant que directeur du Council of Economic Advisers.

Athènes, le 14 janvier 2026

Ce soir, UBS s’attend à au moins trois votes dissidents. La présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, son homologue de Cleveland, Beth Hammack, et le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, pourraient ainsi favoriser une hausse de taux.

En effet, la décision est loin d’être évidente pour la Fed. Sur le front de l’emploi, tout va bien, les craintes de ralentissement de l’année dernière ne sont plus d’actualité. Mais l’inflation, elle, reste trop élevée.

Le mois dernier, celle-ci a ralenti plus que prévu, grâce à un net recul des prix de l’énergie au mois de juin. Mais la reprise des hostilités entre les Etats-Unis et l’Iran au mois de juillet a fait remonter les prix du pétrole et douché les espoirs de recul rapide de l’inflation.

Surtout, l’inflation semble ne pas être qu’un problème énergétique, mais aussi liée à la forte dynamique de l’économie américaine. Il suffit pour s’en convaincre de regarder les mouvements sur les taux ces derniers jours. En dépit de fortes variations des prix du pétrole, les taux n’ont bougé que de quelques points de base.

Ces dernières semaines, plusieurs membres de la Fed se sont dit prêts à agir si l’inflation ne reflue pas assez rapidement. Les marchés anticipent deux hausses de taux de 25 points de base d’ici la fin de l’année.