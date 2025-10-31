Par Guillaume Baud - L'AGI (Artificial General Intelligence) est un terme que l'on entend de plus en plus souvent dans les milieux technologiques et financiers. Mais que recouvre-t-il réellement ? Ce concept mérite toute l'attention des investisseurs, car cette technologie est appelée à transformer en profondeur les dynamiques économiques et les opportunités d'investissement de demain.

Également appelée superintelligence, l'AGI représente le stade ultime de l'intelligence artificielle. Concrètement, il s'agit d'une IA capable de réfléchir et d'exécuter n'importe quelle tâche cognitive qu'un humain de niveau doctorat pourrait accomplir.

La date d'émergence de l'AGI divise profondément les experts. Elon Musk estime qu'elle pourrait voir le jour d'ici un an, tandis que Mustafa Suleyman, PDG de Microsoft AI, table sur un horizon de dix ans.

Pour les investisseurs, il devient crucial d'identifier quelles entreprises sont exposées à cette disruption et lesquelles pourraient y résister.

Les entreprises et secteurs les plus exposés

Les éditeurs de logiciels traditionnels figurent en première ligne. Microsoft (MSFT) pourrait voir Office perdre de sa valeur si une AGI génère des solutions sur mesure instantanément. Elon musk a notamment déclaré que "OpenAI va dévorer Microsoft de l'intérieur". Alphabet (GOOGL), Salesforce (CRM) et SAP font face à des risques similaires.

Les secteurs et entreprises résilients

L'infrastructure physique comme NextEra Energy (NEE) reste à l'abri. L'AGI ne peut pas construire physiquement des infrastructures.

Conclusion pour les investisseurs

L'arrivée de l'AGI représente un bouleversement comparable à Internet dans les années 1990. Les investisseurs avisés devraient privilégier les entreprises possédant des actifs physiques irremplaçables ou fournissant l'infrastructure nécessaire à l'AGI. À l'inverse, celles reposant sur l'intermédiation informationnelle ou les services cognitifs standardisés font face à un risque existentiel majeur.