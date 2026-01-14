Dans la longue liste des ETF disponibles en Europe, certains se distinguent particulièrement en début d'année. Nous avons retenu uniquement des fonds indiciels très liquides, avec de gros encours, puis nous avons isolé les grandes thématiques les plus en vue. Le choix des émetteurs est fondé sur la taille des fonds, mais il existe en général des produits proches chez plusieurs d'entre eux. L'outil de sélection d'ETF Zonebourse vous permet de trouver ceux qui correspondent à vos critères.
- WisdomTree Europe Defence UCITS ETF Acc – EUR (+17,7%) : la défense européenne a le vent en poupe, et ça se voit. L'ETF de WisdomTree est lourdement lesté en Thales, Rheinmetall, BAE Systems, Saab et Leonardo, notamment.
- iShares Gold Producers UCITS ETF – USD (+12,6%) : les métaux précieux profitent de la montée des tensions. Cet ETF regroupe des minières spécialisées comme Newmont, Agnico Eagle Mines ou Barrick Mining.
- Franklin FTSE Korea UCITS ETF - Acc – USD (+10,7%) : le marché coréen était la star de 2025. Il démarre 2026 sur les chapeaux de roues avec 9 séances consécutives de gains. On y retrouve les géants de l'électronique Samsung Electronics et SK Hynix, ou des industriels comme Hyundai Motor et Hanwha Aerospace.
- iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF – USD (+6%) : le nouveau gouvernement japonais suscite beaucoup d'attente de la part des investisseurs. La Première ministre Sanae Takaichi et sa politique de relance pèsent sur le yen, mais soutiennent le parcours des marchés actions locaux. Toyota Motor, Mitsubishi UFJ, Sony, Hitachi et Sumitomo Mitsui sont les principales pondérations de cet ETF.
- iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF – USD (+5,8%) : les marchés émergents ont été fléchés par les stratèges des grandes banques comme un compartiment porteur pour 2026. Cet ETF exposé majoritairement à la Chine, Taïwan, l'Inde et la Corée du Sud a connu un bon début d'année. On y retrouve les stars de ces grands marchés.
- iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) – EUR (+4,4%) : cet ETF plus classique réplique les très grosses capitalisations de la zone euro. Il bénéficie du gros démarrage 2026 de sa plus forte pondération (ASML, +19% depuis le 1er janvier), des acteurs de la défense (Rheinmetall +21%, Airbus +11%...) et des entreprises liées à l'essor de l'IA (Infineon, Siemens Energy…).