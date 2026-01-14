Parmi les ETF actions classiques, c'est-à-dire sans effet de levier déraisonnable, on note quelques belles performances dès le début de l'année 2026. Les thématiques ne sont pas surprenantes : la défense, les métaux précieux et certains marchés asiatiques se distinguent.

Dans la longue liste des ETF disponibles en Europe, certains se distinguent particulièrement en début d'année. Nous avons retenu uniquement des fonds indiciels très liquides, avec de gros encours, puis nous avons isolé les grandes thématiques les plus en vue. Le choix des émetteurs est fondé sur la taille des fonds, mais il existe en général des produits proches chez plusieurs d'entre eux. L'outil de sélection d'ETF Zonebourse vous permet de trouver ceux qui correspondent à vos critères.