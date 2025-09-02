Chaque année, voire plusieurs fois par an, les grands indices boursiers sont révisés pour refléter l'évolution des marchés. Le 22 septembre 2025, les derniers ajustements des indices Euro Stoxx 50 et Stoxx Europe 50 entreront en vigueur. Au-delà des noms qui changent, ces mouvements traduisent des réalités économiques et financières. Elles ont des conséquences concrètes pour les entreprises concernées, comme pour les investisseurs.

Intégrer un indice boursier, en particulier un indice de référence comme l'Euro Stoxx 50 ou le Stoxx Europe 50, n'est pas qu'une question de prestige. C'est aussi un levier puissant de visibilité et de liquidité. Lorsqu'une société rejoint un indice, elle est automatiquement intégrée dans les portefeuilles des fonds indiciels (trackers, ETFs), ce qui stimule la demande pour ses actions. A l'inverse, une sortie peut entraîner des ventes mécaniques et une pression à la baisse sur le titre.

Ces mouvements sont donc scrutés de près. Ils reflètent les performances, les capitalisations boursières, la liquidité et parfois des arbitrages sectoriels. Etre "dans l'indice", c'est rester dans le radar des grands investisseurs internationaux.

Euro Stoxx 50 vs Stoxx Europe 50 : quelles différences ?

Prenons pour exemple les derniers changements annoncés par le Stoxx dans l'Euro Stoxx 50 et le Stoxx Europe 50 le 1er septembre 2025. Pour débuter, quelle est la différence entre les deux indices ? L'Euro Stoxx 50 regroupe les 50 plus grandes capitalisations de la zone euro. Il exclut donc les entreprises britanniques, suisses ou scandinaves, et sert souvent de baromètre économique pour les pays partageant la monnaie unique.

Le Stoxx Europe 50, lui, est plus large géographiquement. Il inclut les 50 plus grandes entreprises d'Europe, toutes zones confondues. Il donne ainsi une vision plus pan-européenne du marché, et mêle des entreprises dont les devises de référence peuvent différer (euro, franc suisse, livre sterling, couronnes danoise, couronne suédoise, etc.).

La sélection dans les deux indices repose sur plusieurs critères techniques, le principal étant la capitalisation boursière flottante, c’est-à-dire la part du capital disponible à la négociation.

Avant l'arbitrage qui entrera en vigueur le 22 septembre, le Stoxx Europe 50 est dominé :

Sectoriellement par les valeurs financières (21,6%), la santé (18,5%) et l'industrie (15,4%),

Géographiquement par le Royaume-Uni (25,3%), la France (22,8%) et la Suisse (18%),

L'Euro Stoxx 50 est dominé :

Sectoriellement par la finance (25,3%), l'industrie (20,15%) et les technologies de l'information (14,6%),

Géographiquement par la France (36,1%), l'Allemagne (29,8%) et les Pays-Bas (12,7%).

La présence des gros laboratoires suisses (Novartis et Roche), danois (Novo Nordisk) et britannique (AstraZeneca) expliquent la forte représentation de la santé dans le Stoxx Europe 50, qui compte 6 valeurs non zone euro parmi ses dix plus fortes capitalisations (Nestlé et Shell en plus des sociétés précitées).

Ce qui change en septembre 2025

Dans l'Euro Stoxx 50, trois sociétés font leur entrée :

Elles remplacent :

Nokia (Finlande, équipements télécoms),

Stellantis (Italie, automobile),

Pernod Ricard (France, spiritueux).

Côté Stoxx Europe 50, deux entrées :

Et deux sorties :

Ces changements reflètent plusieurs tendances de fond en Europe.

En premier lieu, les banques sont revenues en grâce depuis plusieurs trimestres, ce qui s'est traduit dans leur capitalisation. Deutsche Bank et BBVA sont donc devenues éligibles aux deux indices blue chips européens.

La défense est la grande gagnante sectorielle de ces dernières années, remilitarisation oblige : Rheinmetall profite donc de son ascension fulgurante.

Siemens Energy est l'une des belles surprises boursières des deux dernières années. Le géant allemand, après sa traversée du désert, profite notamment de l'IA, qui nécessite de plus en plus d'installations énergétiques.

Enfin, ArgenX est le symbole de la biotech européenne qui a réussi, au milieu de nombreux échecs. Elle est donc très entourée et pèse de plus en plus lourd.

Côté sorties, le secteur automobile est en crise et pâtit de la politique douanière américaine : Stellantis et Mercedes paient les pots cassés. Après un sursaut en 2024, Nokia a reperdu du terrain cette année et voit sa capitalisation se réduire. Exit donc le groupe finlandais, comme BASF et Pernod Ricard. La chimie et les spiritueux sont deux secteurs qui ont été mis sous pression par les craintes tarifaires sur le commerce mondial. Les deux entreprises ont été dépassées en matière de capitalisation par d'autres acteurs.

Rendez-vous dans quelques jours pour savoir si le CAC 40 va connaître des modifications à la rentrée : le conseil scientifique des indices d'Euronext se réunit le 11 septembre pour trancher.