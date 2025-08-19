La liquidité désigne la facilité avec laquelle un investisseur peut vendre un actif sans provoquer de fortes variations de prix. Elle joue un rôle décisif, non seulement pour le cours d'une action, mais aussi pour la santé de l'entreprise. C'est l'une des raisons avancées pour expliquer pourquoi les actions américaines sont mieux valorisées que les européennes.

Une action est dite liquide quand acheteurs et vendeurs sont nombreux. Cette abondance réduit l’écart entre le prix acheteur et le prix vendeur, appelé "spread". Plus le spread est serré, plus les coûts de transaction sont faibles, car l’échange se fait au plus près de la valeur réelle du marché.

A l’inverse, un spread large augmente les coûts de transaction et détourne les investisseurs, et quand le marché regarde ailleurs, c’est un prix qui baisse.

La profondeur de marché entre aussi en jeu. Elle désigne la variété de prix disponibles à un instant T. Une profondeur suffisante permet d’exécuter de gros volumes sans faire dérailler le cours. Prenons une action à 100 $. Si je veux vendre un bloc supérieur au volume quotidien habituel, les premières transactions passeront à 100 $. Mais rapidement, faute d’acheteurs, je devrai céder à 98 ou 97 $, ce qui fait chuter le prix moyen de vente. En plus de cela, cela crée une volatilité dont personne ne veut, qui décourage les investisseurs et affaiblit l’efficience du marché.

Les études soulignent d’ailleurs que le volume quotidien de transactions aux Etats-Unis est 4,4 fois supérieur à celui de l’Europe.

La liquidité influe aussi directement sur le coût du capital. Qui lui-même a une influence non négligeable sur la stratégie d’une entreprise.

Plus un marché est illiquide, plus les actionnaires exigent une prime de risque. Il existe une grande variété de ces primes. La théorie dit que les investisseurs peuvent déposer leur argent sans aucun risque (obligations) et obtenir un rendement, c’est le taux sans-risque. Si vous voulez qu’un investisseur se détourne de cela, il faut lui proposer un meilleur rendement. Ainsi, les investisseurs peuvent exiger tout un tas de ‘primes’ différentes. Prime de taille pour les petites entreprises, prime de risque-pays pour les zones politiquement instables, prime de risque spécifique propre à une société… La prime de liquidité en fait pleinement partie car il sait qu’il aura plus de difficultés à revendre ses parts.

Ainsi, une société cotée sur un marché liquide lève des fonds au "juste prix", en cédant une part raisonnable de son capital. A l’inverse, dans un marché illiquide, elle doit émettre davantage d’actions pour obtenir la même somme, ce qui dilue plus fortement ses profits futurs. Autrement dit, elle sacrifie de la valeur à long terme.

Les études montrent que le manque de liquidité se traduit en de plus faibles investissements en R&D, en immobilisations et en stocks.

En clair, au-delà de bien d’autres avantages, une entreprise européenne qui s’introduit aux Etats-Unis profite d’une liquidité bien supérieure. Cela réduit les coûts de transaction, attire davantage d’actionnaires et abaisse son coût du capital. Elle accède aussi au marché le plus profond du monde, où les plus gros opérateurs peuvent agir sans bouleverser les cours. Des avantages qui s'ajoutent à un climat globalement plus favorable à la valorisation des actions américaines.