Il n'aura échappé à personne que le décrochage des actifs à risque comme les actions ou les cryptomonnaies provoque un flux médiatique nettement plus dense que les phases de hausse, fussent-elles prolongées. Pourquoi l'être humain se passionne-t-il tant pour les krachs ? La réponse est à la fois simple et complexe.

L’appétit pour la chute repose sur un mélange d’émotions, de réflexes médiatiques et de gains d’attention (et d’argent) pour ceux qui vivent du commentaire financier. C’est ce cocktail qui explique pourquoi une journée dans le rouge attire toujours plus d’attention qu’une hausse tranquille, voire moins tranquille.

La baisse raconte toujours une meilleure histoire. Il y a de la tension, du drame, des coupables, des victimes. Un gain de 0,7% n'intéresse personne ; une perte de 5% mobilise tout le monde. Les médias le savent : les alertes rouges déclenchent des clics. Ce n’est pas un complot, c’est de la biologie. Kahneman et Tversky ont théorisé cette asymétrie brutale : la douleur de perdre 1 000 euros est psychologiquement deux fois plus intense que le plaisir d’en gagner autant. Notre cerveau reptilien est programmé pour la survie, pas pour la sérénité. Une flèche verte est une information, une flèche rouge est une menace vitale. La menace passe toujours en priorité. Et la peur fait vendre, et pas que des actions.

Vendez tout

Un marché haussier rassure, un marché baissier inquiète, donc engage. Quand les indices plongent, les chaînes d’info voient leur audience grimper, les analystes sont plus écoutés, les experts plus sollicités, les produits défensifs plus achetés. Sur Zonebourse, les articles de décryptage sont nettement plus lus. Titrés agressivement, leur audience peut même être décuplée. "Le marché chute", marche bien. Mais moins que "La Bourse s'effondre". Qui est moins efficace que "Enorme krach boursier à Wall Street" ou que "Vendez tout, la Bourse va perdre 50%". La baisse est un moment de consommation frénétique de contenus, de conseils, d’opinions. Tout le monde a quelque chose à dire. Surtout ceux qui annoncent l’effondrement depuis des années.

Car chaque correction devient une opportunité de rejouer la prédiction du krach. Certains n’attendent que ça : que le marché décroche enfin, pour pouvoir dire “je vous l’avais bien dit”. Ils font beaucoup de bruit quand ça baisse, puis disparaissent dans les phases de reprise. Leur discours ne survit que dans l’urgence et donne, sur le long terme, des résultats catastrophiques.

Je me souviens d'une table ronde il y a quelques années. Il y avait à ma droite un économiste connu pour avoir démarré en banque d'affaires avant de faire son beurre dans le catastrophisme (oui, celui-là). C'est d'ailleurs toujours son fonds de commerce, grâce à une communauté dont la taille a mystérieusement grossi au fil des années. A l'époque, déjà connu pour annoncer toutes sortes de cataclysmes à venir, il s'était vanté d'avoir évité de faire perdre de l'argent à ceux qui l'écoutaient. Un gérant assis en face de lui, dont j'ai oublié le nom, lui avait répliqué froidement : "en les incitant à rester en dehors du marché depuis 15 ans, monsieur, vous leur avez surtout fait perdre beaucoup d'argent".

Une bonne dose de Schadenfreude

Il faut aussi reconnaître que beaucoup de ceux qui se réjouissent de la chute… n’ont pas un sou en bourse. Leur rapport au marché est idéologique ou purement spectaculaire. Ils voient la finance comme un système opaque, injuste, ou simplement lointain. Pour eux, une baisse boursière, c’est comme un film catastrophe : un spectacle, pas une perte. C'est même une forme de vengeance contre un monde dont ils ne font pas partie. Il y a dans ce voyeurisme une dose de Schadenfreude, cette joie coupable du malheur d'autrui. Quand la Bourse monte, les riches s'enrichissent et les inégalités se creusent. Quand elle s'effondre, c'est le grand nivellement. Voir "ceux d'en haut" paniquer procure un sentiment de justice sauvage, une sorte d'égalitarisme par le vide. Pour le spectateur, le krach n'est pas une perte financière, c'est une gratification morale.

Enfin, la peur est contagieuse. Pendant les replis, même les non-initiés regardent les écrans. L’humain est câblé pour réagir au danger, et les médias savent jouer sur ce réflexe archaïque. C'est aussi une tribune pour des acteurs à qui la hausse ne profite guère. Elle offre une fenêtre à ceux qui vendent à découvert, aux commentateurs de crise, aux partis politiques qui annoncent l’effondrement du système ou à ceux qui veulent démontrer que “la finance ne marche pas”.

Ce n’est pas rationnel, c’est humain. C’est pour cela que les marchés rouges font toujours plus de bruit que les marchés verts.