Les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), ou leur version élargie en BAATMMAN (Baidu, Alibaba, Amazon, Tencent, Microsoft, Meta, Apple, Nvidia) ou Magnificent Seven (Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta, Tesla), partagent un certain nombre de caractéristiques fondamentales qui expliquent leur domination boursière et économique. Les reconnaître, c'est comprendre ce qui permet à une entreprise technologique de passer d'acteur innovant à infrastructure incontournable de l'économie numérique.

Ces entreprises ne sont pas devenues des géants à plus de 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière par hasard. Elles ont conquis des marchés colossaux, posé des jalons technologiques inégalés, généré des marges hors normes et consolidé des positions de quasi-monopole. Chacune incarne une convergence rare de vision long-termiste, d’effets de réseau puissants, d’efficacité opérationnelle et d’expansion horizontale réussie. Identifier la prochaine entreprise qui franchira ce cap symbolique de 1000 milliards de capitalisation, c’est repérer une entreprise capable de devenir une infrastructure digitale incontournable, d’imposer une plateforme technologique globale, et de capturer durablement la valeur via des avantages compétitifs importants.

Critères de détection

Un futur membre du club des 1000 milliards de capitalisation boursière devra :

Adresser un marché mondial scalable et en forte expansion

Créer une plateforme technologique ou un standard

Détenir une propriété intellectuelle différenciante

S’appuyer sur la data comme levier d’efficience

Démontrer une rentabilité croissante avec discipline capitalistique

Bénéficier d’un management visionnaire et éthique

Devenir le choix par défaut de son secteur

Parmi les onze prétendantes que j’ai identifiées, les cinq premières (CrowdStrike, AppLovin, Palo Alto Networks, Snowflake et CoreWeave) ont été analysées dans cet article.

Retrouvez la première partie de cet article sur les cinq premières prétendantes ici

Voici les 5 suivantes :

ServiceNow : l’automatisation comme standard mondial

ServiceNow (capitalisation boursière de 182 milliards d'USD) s’est imposée comme le chef d’orchestre des workflows numériques des entreprises. Son Now Platform permet de digitaliser IT, RH, finance et supply chain grâce à une couche d’automatisation et désormais d’IA générative (Now Assist). Le marché adressable est gigantesque : la digitalisation des processus représente plusieurs centaines de milliards par an, et ServiceNow est déjà un partenaire incontournable des administrations publiques américaines et des grandes entreprises mondiales. Sa croissance régulière (près de +20%/an sur ses abonnements) et ses marges en expansion en font un candidat sérieux à la catégorie des compounders. À moyen terme, la société a le profil parfait d’un mini Microsoft des processus internes. Son défi sera de maintenir son rythme de conquête au-delà des grandes entreprises et d’accroître sa pénétration internationale. Si elle réussit, le cap des 1 000 milliards pourrait être franchi.

Salesforce : le CRM à la croisée des chemins

Salesforce (capitalisation boursière de 235 milliards d'USD) est le leader incontesté du CRM en mode SaaS. Avec sa plateforme Customer 360, enrichie par Slack, MuleSoft et Tableau, elle gère la relation client de bout en bout. Son ancrage dans l’IA (avec Agentforce et Einstein) lui permet de surfer sur la vague actuelle. Mais Salesforce reste une entreprise paradoxale : croissance toujours solide, mais ralentissant à un rythme désormais inférieur à 10% par an ; marges longtemps critiquées mais en amélioration ; acquisitions parfois jugées dispendieuses, mais qui élargissent son écosystème. Marc Benioff conserve une vision de long terme, mais la pression des activistes rappelle que Salesforce doit prouver qu’elle peut transformer son hégémonie commerciale en discipline financière. L’accès au club du trillion paraît possible, mais moins certain que pour d’autres acteurs, il faudrait une accélération dans l’IA et une exécution impeccable.

AMD : le rival de Nvidia joue sa carte IA

AMD (capitalisation boursière de 266 milliards d'USD) est le grand challenger de Nvidia. Sous la houlette de Lisa Su, le groupe a bâti une gamme complète : processeurs EPYC pour datacenters, GPU Instinct pour IA, Ryzen pour PC et consoles. Son business est dopé par la ruée vers les infrastructures IA, qui exige une puissance de calcul exponentielle. Le marché des semi-conducteurs IA est attendu à plus de 650 milliards d'USD d’ici 2028. AMD a déjà pris pied grâce à Meta Platform, Microsoft et IBM, qui utilisent ses GPU pour entraîner leurs modèles. Avec le rachat de ZT Systems, le groupe s’ancre davantage dans les serveurs hyperscale. Son potentiel boursier est évident : si l’IA devient une commodité aussi indispensable que l’électricité, AMD est l’un des rares fournisseurs à pouvoir rivaliser avec Nvidia (même si elle a un train de retard) pour aller chercher une market cap de 1000 milliards d'USD.

MercadoLibre : l’Amazon latino à l’assaut de la fintech

MercadoLibre (capitalisation boursière de 119 milliards d'USD) est de loin la société la plus puissante d’Amérique latine. Son écosystème combine e-commerce (Marketplace, Envios, Shops, Ads) et fintech (MercadoPago, MercadoCredito). Dans des pays où le commerce en ligne représente moins de 5% de la consommation et où l’accès au crédit reste limité, le potentiel est colossal. Le groupe a déjà plus de 139 millions d’utilisateurs uniques, un portefeuille de crédit de 9,3 milliards d'USD et une croissance à deux chiffres dans tous ses segments. En parallèle, il investit dans l’IA pour optimiser logistique, crédit et marketing. MercadoLibre est un candidat atypique : une société émergente dans une zone encore sous-digitalisée, mais avec un potentiel de rattrapage phénoménal. Son défi sera de préserver ses marges dans un contexte macro latino volatil. Si elle réussit, elle pourrait devenir le premier géant global issu du Sud.

Netflix : le pionnier du streaming en quête d’un second souffle

Netflix (capitalisation boursière de 513 milliards d'USD) a inventé le streaming et reste le leader mondial, avec plus de 300 millions d’abonnés. Sa domination repose sur un algorithme de recommandation redoutable, un catalogue mondial et désormais une diversification dans la publicité, les jeux et potentiellement le sport. Ses marges atteignent désormais 25% et son free cash flow dépasse les 7 milliards d'USD par an, ce qui en fait une machine de guerre financière. Mais le défi est clair : comment croître encore quand la pénétration du streaming plafonne ? Netflix mise sur la publicité et l’IA (interface intelligente, recommandations améliorées) pour continuer sa trajectoire. Sa valorisation élevée traduit déjà beaucoup d’optimisme. Pour atteindre 1 000 Md$, Netflix devra convaincre qu’il peut devenir l’infrastructure mondiale du divertissement, pas seulement une plateforme de films et séries.

Palantir : le sorcier des données

Palantir (capitalisation boursière de 371 milliards d'USD) est le chouchou des investisseurs particuliers et des technophiles. Son ADN : transformer des océans de données brutes en décisions opérationnelles, que ce soit pour le Pentagone, la CIA ou des industriels comme Airbus et Ferrari. Ses plateformes (Gotham, Foundry, Apollo, AIP) l’ont imposée comme une pièce maîtresse de la défense et désormais de l’IA générative. Son rule of 40 frôle les 100%, ses marges sont colossales et son bilan est une forteresse sans dette. Mais Palantir est aussi l’action la plus chère de Wall Street, un totem spéculatif qui se paie comme une religion. Son PDG, Alex Karp, cultive une aura de visionnaire, et son alignement avec la stratégie américaine face à la Chine la propulse comme acteur stratégique. Peut-elle devenir un GAFAM ? Oui, si Foundry et AIP deviennent l’OS universel de la donnée. Mais à ces niveaux de valorisation, le chemin sera semé d’embûches.

Six chemins vers le trillion

Parmi ces six candidats, ServiceNow et Palantir paraissent les mieux armés pour répliquer la trajectoire des GAFAM : plateforme incontournable, technologie propriétaire, croissance auto-entretenue par les données. Attention toutefois aux valorisations. AMD joue la carte d’une demande exponentielle mais dépend de son duel avec Nvidia. Netflix et Salesforce sont déjà colossaux mais doivent démontrer une seconde phase de croissance crédible. MercadoLibre est un pari émergent, fascinant mais exposé. La leçon ? Le prochain GAFAM ne sera pas un accident, mais une entreprise qui devient une évidence pour des centaines de millions d’utilisateurs. Le club du trillion reste ouvert mais les places sont chères.

Retrouvez la première partie de cet article sur les cinq premières prétendantes ici