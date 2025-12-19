Lost in Inflation

Le coup de frein inattendu de l'inflation aux Etats-Unis en novembre a permis aux indices américains de rebondir hier. Toutefois, la statistique est douteuse, parce que le chaos dans l'administration fédérale américaine cet automne a perturbé la remontée des données. Les paris de baisse de taux se sont malgré tout renforcés après l'annonce, parce que les investisseurs sont d'incorrigibles optimistes même s'ils adorent couper les cheveux en quatre sur les statistiques. La dernière séance de la semaine est aussi celle de la compensation mensuelle et trimestrielle. En théorie, il ne se passera plus grand-chose après en 2025.