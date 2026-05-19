Rachat éventuel de Delivery Hero par Uber ? Jefferies reste à l'achat
Delivery Hero a annoncé que Uber avait presque triplé sa participation dans son capital depuis avril (pour atteindre 19,5 %). Suite à cette annonce, Jefferies confirme son conseil à l'achat avec un objectif de cours de 110 E.
Cet accord permet à Uber d'accéder à 46 nouveaux marchés de livraison.
Jefferies pense que l'annonce d'aujourd'hui va susciter de nouveaux débats concernant le rachat éventuel de Delivery Hero par Uber, ce qui pourrait accroître la valeur d'UberOne et multiplier les opportunités de ventes croisées sur de nombreux nouveaux marchés de la livraison où des services de mobilité sont déjà proposés.
"Le multiple VE/EBITDA de Delivery Hero pour 2027 est de 10x, contre 12x pour Uber, ce qui limite (voire supprime) les possibilités d'arbitrage et met davantage l'accent sur les synergies potentielles" indique le bureau d'analyse.
Jefferies estime que l'implantation géographique de Delivery Hero complète celle d'Uber : Delivery Hero propose des services de livraison à travers 11 marques distinctes dans 64 pays. Uber ne propose des services de livraison que sur 22 de ces marchés, malgré la présence de ses services de mobilité dans plus de 40 pays.
Selon l'analyste, une acquisition complète de Delivery Hero pourrait renforcer la présence multiplateforme d'Uber.
Jefferies note également que Delivery Hero offre également à Uber l'accès à des marchés importants et attractifs tels que l'Italie et l'Arabie saoudite, dont Uber s'était retiré en raison de la concurrence et des contraintes réglementaires.
"Pour l'instant, les services de livraison d'Uber et de Delivery Hero ne se chevauchent que sur quatre marchés de livraison de l'UE (Pologne, Portugal, Espagne, Suède), ce qui pourrait contribuer à apaiser les organismes de réglementation de l'UE" rajoute Jefferies.
Uber Technologies, Inc. est spécialisé dans le développement et l'exploitation de plateformes technologiques destinées à mettre les utilisateurs en relation avec des chauffeurs, des restaurants et des prestataires de services. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'une plateforme de réservation de trajets et de mise à disposition de véhicules avec chauffeurs (57%). Le groupe propose également des solutions de covoiturage ;
- exploitation d'une plateforme de commande de repas en ligne (33,2% ; Uber Eats) ;
- exploitation d'une application de mise en relation entre les transporteurs de marchandises et les expéditeurs (9,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (50,9%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (31,5%), Asie-Pacifique (11,2%) et Amérique latine (6,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.