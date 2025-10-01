Raiffeisen échoue à nouveau à céder sa filiale russe

Raiffeisen Bank International (RBI) a une fois de plus échoué à vendre une participation dans sa filiale russe, ont indiqué deux sources proches du dossier à Reuters. Moscou chercherait à maintenir ce lien financier clé avec l'Occident.



La banque autrichienne, première banque étrangère en Russie non-visée par les sanctions occidentales, joue un rôle crucial dans les paiements commerciaux, notamment pour les exportations de gaz vers l'Europe.



Selon une source, les autorités russes ont bloqué la vente, craignant qu'un rachat par un acteur local n'entraîne des sanctions occidentales contre RBI.



RBI espérait qu'une cession partielle à un acheteur russe permette de débloquer les milliards de profits gelés sur place. Mais la banque subit aussi des pressions des Etats-Unis et de l'Union européenne pour réduire ses activités en Russie, dans le contexte de la guerre en Ukraine.



Un porte-parole a confirmé que la banque réduisait son exposition dans le pays et rappelé que toute cession nécessitait l'aval des autorités russes.