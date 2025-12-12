Sopra Steria indique que son conseil d'administration a approuvé, sur proposition du comité des nominations, de gouvernance, d'éthique et de responsabilité d'entreprise, la nomination de Rajesh Krishnamurthy au poste de directeur général, à partir du 2 février 2026.
"Français d'origine indienne, Rajesh Krishnamurthy s'est forgé une expérience de 30 années dans la technologie, le conseil et la transformation à grande échelle en Europe, en Asie et aux Amériques", souligne le groupe de services informatiques.
Après un parcours de 25 années chez Infosys, où il a occupé des rôles aussi bien commerciaux qu'opérationnels, il a rejoint CMA CGM en 2018 en tant que directeur exécutif des systèmes d'information. Depuis 2020, il était directeur général d'Expleo.
"Sous sa direction, le chiffre d'affaires d'Expleo a progressé de plus de 50%, doublé sa profitabilité opérationnelle, renforcé sa présence européenne et accéléré son virage vers le numérique et les services à base d'IA", met en avant Sopra Steria.
Sopra Steria Group figure parmi les principales sociétés françaises de services informatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- intégration de solutions et de systèmes (59%) : conception et déploiement de solutions en technologie Internet (portails, sites marchands, Intranets, Extranets, etc.), intégration des solutions ERP, mise en place de solutions applicatives (gestion de la relation client, gestion des RH, etc.). En outre, le groupe propose des solutions de sous-traitance destinées à assurer un support technique auprès des utilisateurs et la maintenance des applications ;
- prestations d'infogérance et exploitation des processus métiers (15%) : supervision, administration et exploitation des infrastructures informatiques, exploitation des fonctions finance, administration, ressources humaines, etc. ;
- prestations de gestion des environnements Cloud hybride et de services technologiques (11%) ;
- prestations de conseil (9%) : prestations de conseil stratégique, de conseil dans la mise en oeuvre de projets de restructuration et d'évolution vers les nouvelles technologies, etc. ;
- développement et intégration de solutions métiers (6%) : solutions de gestion des financements, de gestion des ressources humaines, et de gestion immobilière.
Le CA par marché se ventile entre aéronautique, spatial, défense et sécurité (28,9%), énergie, services publics et transport (24,6%), secteur public (19,6%), services financiers et assurance (17,7%), télécommunications, médias et divertissements (6,6%) et distribution (2,6%).
53,4% du CA est réalisé à l'international.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.