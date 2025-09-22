(Zonebourse avec Reuters) Les cours de l'or ont atteint un nouveau sommet ce lundi à 3 728 dollars l'once, prolongeant une envolée spectaculaire qui a vu le métal précieux doubler de valeur depuis fin 2022. Porté par un climat d'incertitude géopolitique et économique, le marché de l'or devrait rester sous tension haussière dans les mois à venir.

Banques centrales : des achats massifs et durables

Les achats des banques centrales constituent le principal moteur de cette hausse, aux côtés d’une forte demande d’investissement, notamment via les fonds indiciels adossés à l’or (ETF). Cette dynamique s’inscrit dans un contexte de bouleversements géopolitiques impulsés par la politique étrangère du président américain Donald Trump, ses guerres commerciales, et les interrogations croissantes sur l’indépendance de la Réserve fédérale.

Depuis 2022, les achats nets annuels d’or par les banques centrales dépassent les 1 000 tonnes, selon le cabinet Metals Focus. Pour 2025, les prévisions tablent encore sur 900 tonnes, soit le double de la moyenne annuelle enregistrée entre 2016 et 2021. Les pays émergents, en particulier, cherchent à diversifier leurs réserves en s’éloignant du dollar, après le gel de près de la moitié des avoirs de change russes par l’Occident en 2022.

D’après le World Gold Council (WGC), les données officielles transmises au FMI ne représentent qu’environ 34% de la demande réelle estimée pour 2024. Sur la période 2022-2025, les banques centrales ont contribué à hauteur de 23% à la demande annuelle totale en or, soit deux fois plus que dans les années 2010.

Bijouterie : la demande physique fléchit

La demande en or pour la bijouterie, traditionnellement la principale composante de la consommation physique, continue de reculer. Au deuxième trimestre 2025, elle a chuté de 14% à 341 tonnes, son niveau le plus bas depuis le pic pandémique du troisième trimestre 2020. Cette baisse est largement imputable à la flambée des prix, qui freine les acheteurs, notamment en Chine et en Inde, deux marchés clés dont la part combinée est tombée sous les 50%, une rareté observée seulement trois fois en cinq ans.

Metals Focus estime que la fabrication de bijoux en or a reculé de 9% en 2024, à 2 011 tonnes, et prévoit une chute de 16% pour l’année en cours.

Lingots et pièces : une demande toujours soutenue

Sur le segment de l’investissement de détail, les préférences évoluent : les achats de lingots ont progressé de 10% en 2024, tandis que ceux de pièces ont chuté de 31%, selon le WGC. Cette tendance se poursuit en 2025, bien que la demande globale reste robuste.

Metals Focus anticipe une hausse de 2% de l’investissement physique net cette année, à 1 218 tonnes, portée par une demande soutenue en Asie et des anticipations de prix toujours favorables.

ETF or : un retour en force

Les ETF adossés à l’or se sont imposés cette année comme un canal d’investissement de plus en plus important. Entre janvier et juin, ces fonds ont enregistré des entrées nettes de 397 tonnes, leur meilleur premier semestre depuis 2020. Les avoirs totaux des ETF atteignaient 3 615,9 tonnes fin juin, un pic depuis août 2022. Le record historique remonte à cinq ans, avec 3 915 tonnes.

Metals Focus prévoit une collecte nette de 500 tonnes pour l’ensemble de 2025, après des sorties limitées à 7 tonnes en 2024.

En somme, malgré le repli de la bijouterie et une transformation du marché de détail, la demande stratégique, qu’elle soit institutionnelle, géopolitique ou spéculative, continue de soutenir un marché de l’or plus dynamique que jamais.