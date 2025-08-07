La solidité actuelle de Ralph Lauren illustre la préférence des consommateurs pour un luxe plus accessible. Ralph Lauren sort la carte de la prudence alors qu'il conclut seulement le premier trimestre de son exercice.

Depuis huit ans, Ralph Lauren monte discrètement en gamme. Les prix augmentent chaque trimestre, les promotions se raréfient. Tandis que les classes moyennes se détournent des grandes maisons, la marque conserve une base fidèle.

Sa valorisation est au niveau de LVMH et Moncler, portée par le dynamisme de marchés comme la Chine. Encore modeste (moins de 10% des ventes), ce marché progresse vite, avec une croissance de 30% ce trimestre, stimulée par le premier défilé local de la marque.

Le potentiel de croissance réside aussi dans les marges. Ralph Lauren mise désormais plus que jamais sur le segment féminin, qui représente 60% de la clientèle mais seulement 30% du chiffre d’affaires. Les accessoires et la maroquinerie, plus rentables, pèsent seulement 10% des ventes, contre plus de 70% chez Tapestry, le propriétaire de Coach. En chiffres ça donne une marge d’EBITDA de 23% pour Tapestry, contre moins de 18% pour Ralph Lauren.

La stratégie de montée en gamme porte ses fruits, les marges progressent depuis trois ans, ce qui soutient également la valorisation.

Des résultats solides, un discours prudent

Au premier trimestre de l’exercice 2026, le chiffre d’affaires progresse de 14%, mais de 11% hors effet de change (merci dollar). Les ventes ont augmenté de 8% en Amérique du Nord (656 millions de dollars), de 16% en Europe (555 millions) et de 21% en Asie (474 millions). Le bénéfice net grimpe de 30,7%, à 220,4 millions de dollars, avec un bénéfice par action de 3,62 dollars.

Des résultats au-dessus des attentes…un relèvement des prévisions annuelles, mais le titre décroche en bourse. Rassurez-vous, il y a quand même une explication rationnelle.

Le groupe anticipe désormais une croissance annuelle de maximum 5% hors effet de change. Patrice Louvet, PDG, justifie cette réserve : "Nous sommes particulièrement prudents en Amérique du Nord, où l’environnement risque d’être plus inflationniste. Beaucoup d’entreprises annoncent des hausses de prix liées aux nouveaux tarifs, et nous ignorons comment les consommateurs vont réagir."

Une analyse qui fait écho à celle de Mary Ross Gilbert, analyste chez Bloomberg qui note : “Une grande partie du pouvoir de fixation des prix a déjà été exercée — nous prévoyons une contribution moindre de ce levier à l'avenir.”

Le groupe exprime surtout ses réserves sur le marché américain, son principal marché. Alors que les consommateurs y sont de plus en plus sensibles aux promotions, Ralph Lauren poursuit une stratégie à contre-courant.

La direction adopte un ton pragmatique, rien ne sert de trop jouer avec les prévisions alors que l’exercice fiscal du groupe commence à peine et que l’environnement économique américain se brouille.