Ralph Lauren Corporation se consacre à la conception, au marketing et à la distribution de produits de luxe, notamment de vêtements, de chaussures et d'accessoires, de produits pour la maison, de parfums et de produits d'accueil. Ses segments comprennent l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Ses marques comprennent notamment Ralph Lauren, Ralph Lauren Collection, Ralph Lauren Purple Label, Double RL, Polo Ralph Lauren, Lauren Ralph Lauren, Polo Ralph Lauren Children et Chaps. Ses produits comprennent des vêtements, des chaussures et des accessoires pour hommes, femmes et enfants, ainsi que des parfums et des collections pour la maison, sans oublier son portefeuille de produits d'accueil. Sa gamme de chaussures et d'accessoires comprend des chaussures décontractées, des chaussures habillées, des bottes, des baskets, des sandales, des lunettes, des montres, des écharpes, des chapeaux et autres. Sa gamme de produits pour la maison comprend des lignes de lit et de bain, des éclairages, des salles à manger, des revêtements de sol, des articles cadeaux et autres. Sa collection de produits d'accueil comprend ses restaurants, notamment The Polo Bar à New York et RL Restaurant à Chicago.