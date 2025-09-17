Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Ralph Lauren avec un objectif de cours porté de 335 à 365 dollars, jugeant notamment qu'un bilan sain et une bonne exécution par la direction soutiennent une prime sur les multiples de valorisation.
'L'élévation de la marque et la stratégie de croissance ont encore beaucoup de chemin à parcourir. Les objectifs à moyen terme intègrent du conservatisme, en particulier pour l'exercice 2026 compte tenu de l'incertitude tarifaire', juge le broker.
'Un événement a mis en évidence le fait que la prochaine période de 3 ans repose sur un travail de base réussi plutôt qu'incorpore des changements majeurs, ce qui est positif pour la visibilité', ajoute Jefferies, qui voit du potentiel de hausse pour les perspectives.
Ralph Lauren : objectif de cours remonté chez Jefferies
Publié le 17/09/2025 à 14:19
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager