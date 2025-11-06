Ralph Lauren annonce relever ses objectifs pour l'exercice en cours, anticipant désormais, à taux de changes constants, une croissance de 5 à 7% de ses revenus et une expansion d'environ 60 à 80 points de base de sa marge opérationnelle.
La maison de vêtements haut de gamme justifie ce relèvement par 'une performance meilleure qu'anticipé au 1er semestre', et malgré 'une prudence continue au sujet de l'environnement économique global sur la 2e moitié de l'exercice'.
Au titre de son 2e trimestre 2025-26, Ralph Lauren a vu son BPA ajusté grimper de 49% à 3,79 dollars, battant ainsi le consensus de marché, avec une marge opérationnelle en amélioration de 270 points de base à 14,1%.
A 2 milliards de dollars, son chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 17% (+14% à taux de changes constants), avec des progressions à deux chiffres à la fois en Amérique du Nord (+13%) en Asie (+17%) et en Europe (+22%).
Ralph Lauren Corporation se consacre à la conception, au marketing et à la distribution de produits de luxe, notamment de vêtements, de chaussures et d'accessoires, de produits pour la maison, de parfums et de produits d'accueil. Ses segments comprennent l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Ses marques comprennent notamment Ralph Lauren, Ralph Lauren Collection, Ralph Lauren Purple Label, Double RL, Polo Ralph Lauren, Lauren Ralph Lauren, Polo Ralph Lauren Children et Chaps. Ses produits comprennent des vêtements, des chaussures et des accessoires pour hommes, femmes et enfants, ainsi que des parfums et des collections pour la maison, sans oublier son portefeuille de produits d'accueil. Sa gamme de chaussures et d'accessoires comprend des chaussures décontractées, des chaussures habillées, des bottes, des baskets, des sandales, des lunettes, des montres, des écharpes, des chapeaux et autres. Sa gamme de produits pour la maison comprend des lignes de lit et de bain, des éclairages, des salles à manger, des revêtements de sol, des articles cadeaux et autres. Sa collection de produits d'accueil comprend ses restaurants, notamment The Polo Bar à New York et RL Restaurant à Chicago.
