Ramsay GdS améliore son EBITDA au premier trimestre

Ramsay Générale de Santé publie un EBITDA pour son 1er trimestre clos 2024-25 en croissance de 6,5%, pour atteindre 112 millions d'euros, malgré la fin de la garantie de financement en France, qui impacte l'enveloppe de subventions.



'Cette hausse de l'EBITDA est notamment due à une très bonne performance en Suède où l'ensemble des activités et notamment les centres de soins primaires ont contribué à la croissance', explique le groupe d'hospitalisation privée.



Son chiffre d'affaires a augmenté de 2,6% à 1,21 MdEUR, soutenu par la croissance du volume d'activité, l'indexation des prix en Suède, et des mouvements de change favorables. A périmètre et taux de change constants, il s'est accru de 1,9%.