L'essentiel :

- Ramsay Santé lance un refinancement de dette senior de 1,75 milliard d'euros.

- La dette comprend une facilité de crédit renouvelable de 200 millions d'euros et un Term Loan B de 1,55 milliard d'euros.

- L'opération vise à allonger les maturités de la dette senior de 2031 à 2033 et à refinancer l'EuroPP de 100 millions d'euros.



Ramsay Santé a annoncé le lancement du refinancement de sa dette senior pour un montant total de 1,75 milliard d'euros. Cette opération comprend une facilité de crédit renouvelable de 200 millions d'euros et un Term Loan B de 1,55 milliard d'euros.



L'objectif de cette transaction est d'allonger les maturités de la dette senior de 2031 à 2033 et de refinancer l'EuroPP de 100 millions d'euros arrivant à maturité en 2028 et 2029. Cette démarche vise à simplifier la structure de financement du groupe.



Ramsay Health Care Limited, actionnaire majoritaire avec 52,79% du capital, a annoncé en février 2026 son intention de distribuer en nature sa participation dans Ramsay Santé à ses actionnaires, sous réserve d'approbations. Ramsay Santé initie cette opération pour assurer la continuité et la stabilité de son cadre de financement, avec une clause de changement de contrôle compatible avec cette distribution.



BNP Paribas et Crédit Agricole CIB agissent comme Global Coordinators et Joint Active Bookrunners, tandis que Natixis CIB intervient en tant que Joint Active Bookrunner. La réalisation de l'opération reste soumise aux conditions de marché.



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