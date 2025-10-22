Randstad lâche près de 8% à Amsterdam après sa publication trimestrielle. Le groupe néerlandais a publié un résultat net de 83 MEUR, au titre du 3e trimestre, en baisse de 22% sur un an.
Le bénéfice par action dilué ajusté (avant amortissements, coûts d'intégration et éléments exceptionnels) s'établit à 0,68 EUR, contre 0,70 EUR un an plus tôt, soit un recul de 3%.
Le chiffre d'affaires ressort à 5810 MEUR, en baisse de 3% en données publiées, et de 1% en organique, pénalisé par le recul de l'activité en Europe du Nord, malgré la croissance de 2% en Asie-Pacifique.
Le résultat opérationnel ajusté (EBITA sous-jacent) atteint 191 MEUR, en baisse de 3% (-8% en organique), avec une marge stable à 3,3% du chiffre d'affaires. Le free cash flow recule de 12%, à 244 MEUR.
Le levier financier (hors IFRS 16) ressort à 1,6x, contre 0,9x un an plus tôt, en lien avec la hausse de la dette nette à 1220 MEUR fin septembre.
'Notre stratégie 'Partner for Talent', axée sur l'excellence opérationnelle, le digital et la discipline de coûts, a permis de générer des progrès significatifs au cours du trimestre', assure le CEO Sander van 't Noordende.
Randstad indique que le début du mois d'octobre s'inscrit dans la continuité des tendances du T3. Le groupe anticipe une marge brute en légère hausse séquentielle au quatrième trimestre et des frais d'exploitation également légèrement plus élevés.
Randstad N.V. est le n° 1 mondial des prestations de services en ressources humaines. Le CA par activité se répartit comme suit :
- placement de personnel opérationnel (65,7%) : notamment personnel des industries, de l'hôtellerie, des centres d'appel, des commerces, des métiers spécialisés, etc. ;
- placement de personnel professionnel (16,4%) : dans les domaines de la comptabilité, de la finance, des ressources humaines, de l'ingénierie, de la médecine, des sciences de la vie, etc. ;
- placement de personnel dans le domaine du numérique (11,7%) ;
- prestations de services (5,7%) : notamment assistance aux entreprises et aux recruteurs en matière de ressources humaines ;
- autres (0,5%).
A fin 2024, le groupe dispose de 2 410 agences dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (12,5%), Allemagne (6,8%), Belgique et Luxembourg (6,4%), Europe du Nord (5,8%), France (14,9%), Italie (9,2%), Espagne et Portugal (7,8%), Europe du Sud (7%), Amérique du Nord (19,7%) et Asie-Pacifique (9,9%).
