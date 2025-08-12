Sale temps pour l'industrie chimique, dont les difficultés reflètent une conjoncture économique au ralenti, notamment depuis que les droits de douane sont de la partie.

En témoignent encore une fois les résultats semestriels de l’américain Dow, numéro trois mondial du secteur derrière l’allemand BASF et le chinois Sinopec.

Aux prises avec une chute sévère de son profit d’exploitation sur les six premiers mois de l’année - proche de zéro, celui-ci n’a jamais été aussi bas en dix ans - le groupe ne couvre plus le coût de son endettement.

Ses ratios de solvabilité se sont spectaculairement dégradés dans la foulée, et la distribution de dividendes a dû être réduite de moitié pour préserver la liquidité et prévenir une possible asphyxie financière.

Pour un groupe en panne de croissance, donc valorisé en premier chef par rapport à son rendement sur dividende, la sanction ne s’est logiquement pas faite attendre : la capitalisation boursière a ainsi effacé un tiers de sa valeur en à peine trois semaines.

L’affaire est d’autant plus regrettable que le dividende de Dow stagne depuis six ans, tandis que son concurrent et numéro deux américain LyondellBasell, lui, est parvenu à assurer une croissance régulière du sien tout au long du cycle.

Zonebourse a toujours préféré la gestion de LyondellBasell - néanmoins pas épargné par la conjoncture du moment - à celle de Dow. Depuis 2023, le cash-flow libre de ce dernier ne couvrait pas les distributions de dividendes ; la réalité ne pouvait donc manquer de le rattraper.

Après une étonnante phase d’attentisme, le marché a finalement perdu patience fin 2024, si bien que Dow cote désormais sous la valeur de ses capitaux propres. C’est une première pour le groupe depuis sa scission avec DuPont en 2019.