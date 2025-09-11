Ray Conway nommé administrateur en charge de la sécurité chez Ryanair
Publié le 11/09/2025 à 10:45
De nationalité irlandaise, Ray Conway a servi 13 ans dans le Corps aérien irlandais avant de rejoindre Ryanair en 1987, où il a été Chef-Pilote de 2002 à 2020. Depuis sa retraite, il conseille plusieurs compagnies aériennes sur les questions de sécurité.
Le président du Conseil, Stan McCarthy, s'est félicité de cette nomination, estimant que l'expérience de Conway apportera une expertise précieuse à la supervision de la sécurité au sein de la compagnie.