Ray Conway nommé administrateur en charge de la sécurité chez Ryanair

Ryanair Holdings annonce que le capitaine Ray Conway rejoindra son Conseil d'Administration en tant qu'administrateur non exécutif chargé de la sécurité aérienne à compter du 1er octobre 2025. Il succèdera au capitaine Mike O'Brien.



De nationalité irlandaise, Ray Conway a servi 13 ans dans le Corps aérien irlandais avant de rejoindre Ryanair en 1987, où il a été Chef-Pilote de 2002 à 2020. Depuis sa retraite, il conseille plusieurs compagnies aériennes sur les questions de sécurité.



Le président du Conseil, Stan McCarthy, s'est félicité de cette nomination, estimant que l'expérience de Conway apportera une expertise précieuse à la supervision de la sécurité au sein de la compagnie.