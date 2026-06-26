Raytheon annonce avoir obtenu un contrat de 1,1 MdUSD auprès de l'US Navy pour produire des missiles AIM-9X Block II destinés à reconstituer les stocks des forces armées américaines et à répondre aux commandes des clients du programme Foreign Military Sales (ventes militaires à l'étranger).
Le contrat couvre la fabrication des missiles ainsi que des équipements matériels et logiciels associés. L'AIM-9X est un missile à courte portée à guidage infrarouge, capable d'engagements air-air et sol-air, également intégré au système de défense aérienne National Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS).
Barbara Borgonovi, présidente de Naval Power chez Raytheon, déclare que les équipes ont accéléré la production, réduit les délais de livraison et augmenté les cadences pour répondre à la demande croissante.
Raytheon prévoit de porter sa capacité de production à 2 500 missiles par an. La majeure partie des travaux sera réalisée à Tucson, en Arizona, où le groupe renforce également ses équipes d'ingénierie.
A la suite de cette annonce, le titre progresse de 1,7% à New-York.
RTX Corporation figure parmi les leaders mondiaux de l'aéronautique et de la défense. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- aéronautique (37,1% ; Pratt & Whitney) : conception et fabrication de moteurs d'avions civils et militaires, turbines à gaz, moteurs-fusées et systèmes de propulsion ;
- systèmes de missiles et systèmes intégrés de défense aérienne et antimissile (31,5% ; Raytheon) : conception et fabrication de systèmes d'armes, missiles, munitions, projectiles, systèmes de radars, équipements de contrôle et de surveillance, systèmes de communication, d'information, de détection et d'imagerie, etc. ;
- systèmes de navigation aérienne (31,1% ; Collins Aerospace) : production de systèmes électriques, électroniques et mécaniques pour aéronefs (compresseurs, contrôle d'avion, etc.), hélicoptères civils et militaires, etc. ;
- autres (0,3%).
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (72,4%) et de services (27,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (84,4%), Europe (6,1%), Asie-Pacifique (3,2%), Afrique du Nord et Moyen Orient (0,4%) et autres (5,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.