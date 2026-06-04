RTX fait savoir que sa filiale Raytheon a décroché un contrat de 515 MUSD auprès de l'US Navy pour la famille de radars SPY-6, dans le prolongement d'un précédent contrat attribué en juin 2025.
L'accord prévoit notamment la modernisation de destroyers Flight IIA avec la version SPY-6(V)4, ainsi que la poursuite du soutien à l'intégration et à la production des systèmes radar. Le contrat couvre également l'Allemagne et pourrait être étendu à d'autres pays dans le cadre du programme Foreign Military Sales (ventes militaires à l'étranger).
Selon Barbara Borgonovi, présidente de Naval Power chez Raytheon, le SPY-6 est aujourd'hui le radar maritime le plus avancé de l'US Navy. Le groupe prévoit de doubler sa production d'ici 2028 grâce à un investissement de 800 MUSD dans la modernisation de ses capacités industrielles.
Le SPY-6 équipe déjà 2 navires en service de l'US Navy et est installé sur 11 autres bâtiments en phase d'essais. Plus de 50 navires américains devraient en être dotés au cours de la prochaine décennie.
Le titre est attendu en hausse de 2% à l'ouverture de Wall Street, également porté par une note de Jefferies qui passe à l'achat sur le titre et relève sa cible de 210 à 220 USD.
RTX Corporation figure parmi les leaders mondiaux de l'aéronautique et de la défense. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- aéronautique (37,1% ; Pratt & Whitney) : conception et fabrication de moteurs d'avions civils et militaires, turbines à gaz, moteurs-fusées et systèmes de propulsion ;
- systèmes de missiles et systèmes intégrés de défense aérienne et antimissile (31,5% ; Raytheon) : conception et fabrication de systèmes d'armes, missiles, munitions, projectiles, systèmes de radars, équipements de contrôle et de surveillance, systèmes de communication, d'information, de détection et d'imagerie, etc. ;
- systèmes de navigation aérienne (31,1% ; Collins Aerospace) : production de systèmes électriques, électroniques et mécaniques pour aéronefs (compresseurs, contrôle d'avion, etc.), hélicoptères civils et militaires, etc. ;
- autres (0,3%).
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (72,4%) et de services (27,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (84,4%), Europe (6,1%), Asie-Pacifique (3,2%), Afrique du Nord et Moyen Orient (0,4%) et autres (5,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.