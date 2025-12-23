Raytheon (RTX) va fournir quatre systèmes Patriot à l'Espagne
Raytheon fait part d'un contrat de 1,7 milliard de dollars pour fournir 4 systèmes de défense aérienne et antimissile Patriot à l'Espagne, contrat comprenant des radars, lanceurs, stations de commandement et de contrôle, ainsi que des équipements de formation.
La filiale de RTX a collaboré avec des entreprises locales espagnoles de défense, dont Sener, pour le système de contrôle électromécanique du missile GEM-T dans le cadre de son réseau mondial de chaîne d'approvisionnement Patriot.
Ce nouveau contrat de vente militaire à l'étranger intervient alors que l'Allemagne, les Pays-Bas et la Roumanie ont passé des commandes supplémentaires en 2025 pour le Patriot, qui est la base de la défense aérienne pour 19 pays.
"Il s'agit de la seule capacité de défense aérienne et antimissile au sol au monde éprouvée au combat, capable de défendre contre les missiles de croisière longue portée, les missiles balistiques tactiques et l'ensemble du spectre des menaces aériennes", affirme Raytheon.
RTX Corporation figure parmi les leaders mondiaux de l'aéronautique et de la défense. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- aéronautique (34,8% ; Pratt & Whitney) : conception et fabrication de moteurs d'avions civils et militaires, turbines à gaz, moteurs-fusées et systèmes de propulsion ;
- systèmes de missiles et systèmes intégrés de défense aérienne et antimissile (32,9% ; Raytheon) : conception et fabrication de systèmes d'armes, missiles, munitions, projectiles, systèmes de radars, équipements de contrôle et de surveillance, systèmes de communication, d'information, de détection et d'imagerie, etc. ;
- systèmes de navigation aérienne (32,1% ; Collins Aerospace) : production de systèmes électriques, électroniques et mécaniques pour aéronefs (compresseurs, contrôle d'avion, etc.), hélicoptères civils et militaires, etc. ;
- autres (0,2%).
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (73,8%) et de services (26,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (83,9%), Europe (6,8%), Asie-Pacifique (3,2%), Afrique du Nord et Moyen Orient (0,6%) et autres (5,5%).
