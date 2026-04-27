RBC abaisse son objectif de cours sur EssilorLuxottica, reste à surperformance
RBC a annoncé lundi avoir ramené son objectif de cours sur EssilorLuxottica de 320 à 300 euros, jugeant que la montée en puissance du groupe dans les lunettes avec IA était encore peu visible en termes de création de valeur, mais aussi que la concurrence accrue qui se profile sur le marché des smart glasses pourrait peser sur la trajectoire de valorisation.
Dans une étude publiée dans la matinée, le courtier canadien met en avant l'émergence d'une tendance structurelle qui voit les avancées technologiques, les infrastructures et la science converger afin de redéfinir les usages industriels. Dans ce contexte, les smart glasses dotées de l'intelligence artificielle apparaissent comme un vecteur central de transformation pour le secteur de l'optique, affirme-t-il.
RBC s'attend ainsi à ce que les lunettes intelligentes évoluent progressivement d'un usage grand public (photo, vidéo, musique ou réalité augmentée) vers des outils de santé connectée capables de suivre jusqu'à 50 biomarqueurs, allant des signaux biochimiques (larmes, sueur) aux cardiovasculaires, en passant par le suivi neurologique et cognitif.
Mais le broker indique également s'attendre à une intensification de la concurrence sur ce segment avec l'arrivée de nouveaux produits chez Samsung et Apple en 2026 puis 2027.
Une correction qui reflète les doutes sur l'IA et la concurrence
Dans ses projections, RBC estime que le marché des smart glasses pourrait atteindre environ 40 millions d'unités, soit 12 milliards d'euros de revenus d'ici 2030, représentant environ un tiers de la croissance du groupe et jusqu'à 25% du chiffre d'affaires à terme.
Pour autant, la banque souligne que le coeur de métier d'EssilorLuxottica - celui des lunettes traditionnelles et des verres correcteurs - devrait largement résister, une partie importante des consommateurs continuant de privilégier des produits non connectés, moins coûteux et plus légers.
RBC déclare ainsi anticiper une croissance annuelle moyenne de 11% du chiffre d'affaires et du bénéfice par action pour le groupe franco-italien d'ici 2030, soutenue par trois piliers : les smart glasses, la gestion de la myopie et l'ophtalmologie, mais avec des marges attendues stables sur la période.
Alors que la valorisation du titre a reculé d'environ 20% sur les trois derniers mois, à 24 fois les bénéfices estimés 2027, un niveau en ligne avec sa moyenne historique sur dix ans, RBC note que ce repli reflète des inquiétudes sur la qualité des bénéfices avec l'essor de l'activité de lunettes avec IA, la montée de la concurrence et des bases de comparaison plus difficiles attendues au second semestre 2026.
Le professionnel, qui considère toutefois ce repli comme un point d'entrée attractif pour les investisseurs à long terme, renouvelle ainsi son opinion surperformance sur la valeur.
EssilorLuxottica est un leader mondial de la conception, de la fabrication et de la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, la société regroupe l'expertise complémentaire de deux pionniers de l'industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d'établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu'en matière d'expérience consommateurs.
Les actifs d'EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies d'optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.