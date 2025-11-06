RBC abaisse son opinion sur Amundi, s'inquiète des incertitudes

RBC a annoncé jeudi avoir dégradé son opinion sur le titre Amundi, ramenée de 'surperformance' à 'performance en ligne avec le secteur', avec un objectif abaissé de 74 à 66 euros en raison de l'incertitude entourant l'évolution du contrat de distribution avec UniCredit, qui doit arriver à échéance en juillet 2027.



Selon le broker, la multitude des scénarii possibles autour de ces discussions crée une grande incertitude autour des résultats futurs du premier gestionnaire d'actifs européen.



*Si le contrat avec UniCredit est renouvelé dans des conditions satisfaisantes, le marché pourrait réagir positivement', souligne le courtier canadien.



'Mais si le contrat devait s'interrompre, il est clair que le marché n'a pas encore complètement intégré ce risque', insiste-t-il, ce qui le conduit à faire preuve de prudence en amont de la présentation, le 18 novembre prochain, du nouveau plan stratégique à trois ans.



Lors de la publication de ses résultats trimestriels, la semaine passée, Amundi avait précisé que son nouveau plan stratégique 2028 tiendrait compte de l'incertitude autour de la contribution d'UniCredit à partir de 2027, reconnaissant que les modalités d'un éventuel renouvellement de son partenariat avec le géant bancaire italien n'étaient pas connues à ce stade.