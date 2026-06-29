RBC Capital donne son avis sur l'acquisition d'Ipsen
Ipsen est entouré à la Bourse de Paris (+1,66%, à 165,10 euros) après l'annonce de l'acquisition de Kartos Therapeutics pour un montant maximal pouvant atteindre 1,750 milliard de dollars (450 millions de dollars de paiement initial et jusqu'à 1,3 milliard de dollars supplémentaires sous forme de paiements d'étapes).
Avec cette opération de croissance externe, le laboratoire français met la main sur le Navtemadlin, un candidat-médicament de stade avancé contre un cancer rare du sang (myélofibrose), actuellement en phase III de développement clinique. Les premières données de l'essai pivot de phase III en cours sont attendues en 2027.
L'acquisition va donc permettre à Ipsen d'élargie son portefeuille d'hémato-oncologie.
RBC Capital relève que cette opération s'inscrit dans la stratégie de fusions-acquisitions du Français, qui vise des actifs en phase avancée et dérisqués, complémentaires à son portefeuille d'oncologie existant. La société anticipe en outre une dilution limitée sur ses prévisions pour 2026 et un effet relutif à partir de 2029.
La myélofibrose touche environ 1,5 personne sur 100 000 aux Etats-Unis et en Europe. Elle représente un important besoin médical non satisfait et une opportunité commerciale pour une thérapie d'association efficace.
RBC Capital reste à surperformance sur le titre Ipsen, avec une cible de cours de 148 euros.
Ipsen est spécialisé dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de médicaments de spécialité. Le CA par domaine thérapeutique se répartit comme suit :
- oncologie (69,2%) ;
- neuroscience (20,3%) ;
- maladies rares (10,5%).
A fin 2025, le groupe dispose de 7 centres de recherche et développement situés en France (2), au Royaume-Uni (2), en Chine (2) et en Irlande, et de 5 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8%), Europe (31,7%), Etats-Unis (32,9%), Amérique du Nord (2,2%) et autres (25,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.