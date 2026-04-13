RBC Capital préfère Diasorin à bioMérieux

Dans une note sur les deux spécialistes du diagnostic in vitro, la banque d'investissement canadienne se montre plus optimiste sur la société italienne que sur l'entreprise française.

Elle estime toutefois que le premier trimestre 2026 sera le plus faible de l'année pour les deux groupes et que leurs ventes devraient connaître une accélération au second semestre avec une baisse des vents contraires et la contribution des nouveaux produits à la croissance.



Au cours des douze derniers mois, les analystes expliquent que les deux titres ont connu un net repli : -18% pour bioMérieux et -33% pour Diasorin, ce qui explique que les sociétés se négocient en dessous de leurs primes historiques par rapport à leurs pairs.



Plus spécifiquement sur Diasorin, RBC Capital rappelle que les objectifs 2026 sont : une croissance des ventes comprise entre 5 et 6% et une marge d'Ebitda ajustée de 32 à 33% à taux de change constants. Ces perspectives de marge stables ou en baisse sur un an reflètent la dilution du mix produit, les investissements de lancement, l'annualisation des tarifs et l'impact continu de la centralisation des achats en Chine.



De son côté, bioMérieux table sur une croissance organique de ses ventes de 5 à 7% et une croissance du résultat opérationnel courant d'au moins 10%, ce qui intègre des perspectives plus faibles en microbiologie en Chine et une large fourchette pour les ventes respiratoires Biofire.



Pour le premier trimestre, les analystes tablent sur une baisse des ventes de 1% pour Diasorin, à taux de change constants, et sur un repli de la marge d'Ebitda ajustée d'environ 4 points à 30,6%. Ces prévisions prennent en compte une faiblesse des volumes outre-Atlantique liée à la météo, une saison grippale plus clémente et des bases de comparaison difficiles pour les technologies sous licence. Au deuxième trimestre, les ventes devraient croître de 4%, puis de 9% au second semestre.



Pour bioMérieux, la croissance du chiffre d'affaires, à changes constants, devrait être de 2% sur les trois premiers mois de l'année, avant d'atteindre la fourchette annuelle de +5 à +7% dès le deuxième trimestre, avec des bases comparaison difficiles en biologie moléculaire et la persistance des difficultés en microbiologie en Chine.



Sur Diasorin, les analystes ont confirmé leur recommandation à surperformance, mais ont abaissé leur objectif de cours de 95 à 75 euros. Sur bioMérieux, l'avis est maintenu à performance de secteur, avec une cible ramenée de 115 à 100 euros.