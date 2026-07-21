RBC entame une couverture de Zurich à "surperformance"

RBC Capital Markets entame une couverture de Zurich Insurance Group avec une opinion "surperformance" et un objectif de cours de 670 CHF, estimant que la compagnie d'assurance helvétique a démontré une exécution de premier ordre au cours de la dernière décennie.

Selon la banque canadienne, Zurich s'est transformée en une franchise légère en capital et affichant un ROE (retour sur fonds propres) élevé, devenant le 2e plus grand assureur mondial en assurance dommages (P&C), avec des marges dans l'assurance vie parmi les meilleures du secteur et une activité de commissions différenciante auprès des agriculteurs aux États-Unis.



Dans sa note de recherche, RBC Capital Markets met également en avant l'acquisition de l'assureur britannique Beazley par le groupe suisse, une opération qui, selon elle, renforcera la position de leader de Zurich dans les segments spécialisés et améliorera ses marges.



"Ces éléments justifient une prime par rapport à ses pairs, et l'amélioration progressive du marché américain de l'assurance dommages devrait soutenir davantage les bénéfices de Zurich que ceux de ses pairs européens et constituer un catalyseur de surperformance", conclut la banque.