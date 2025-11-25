RBC initie le suivi d'Engie avec une opinion "surperformance"

RBC a initié le suivi d'Engie avec une opinion "surperformance" et un objectif de cours de 25 euros, estimant que l'attrait des activités du groupe franco-belge dans le stockage de l'énergie par batteries (BESS) était sous-estimé par le marché.



Dans une note diffusée dans la soirée d'hier, le courtier canadien explique que les récents investissements de cinq milliards d'euros consentis par l'entreprise dans le domaine pourraient générer de bonnes surprises au niveau des résultats à partir de 2027.



De son point de vue, la révision à la hausse des prévisions du consensus des analystes devrait ainsi contribuer à alimenter la revalorisation du titre, qui se traite actuellement sur la base d'une décote de 22% par rapport aux autres acteurs intégrés du secteur