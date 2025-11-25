RBC initie le suivi d'Engie avec une opinion "surperformance"
Publié le 25/11/2025 à 12:18
Dans une note diffusée dans la soirée d'hier, le courtier canadien explique que les récents investissements de cinq milliards d'euros consentis par l'entreprise dans le domaine pourraient générer de bonnes surprises au niveau des résultats à partir de 2027.
De son point de vue, la révision à la hausse des prévisions du consensus des analystes devrait ainsi contribuer à alimenter la revalorisation du titre, qui se traite actuellement sur la base d'une décote de 22% par rapport aux autres acteurs intégrés du secteur