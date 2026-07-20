RBC présente ses convictions boursières 2026, trois titres français à l'honneur
RBC Capital Markets a récemment mis à jour son portefeuille des "30 meilleures idées d'investissement mondiales pour 2026". Une sélection qui regroupe les valeurs que les analystes de la banque jugent les plus susceptibles de surperformer sur le long terme, selon une approche fondée sur les fondamentaux. Trois titres français se distinguent, à savoir Safran, AXA et Schneider Electric.
Trois sociétés ont fait leur entrée parmi la liste des 30 idées d'investissement de RBC pour 2026 : Apotex Health, Canadian National Railway et Lonza, au détriment d'Alcon, Boston Scientific et DuPont qui quittent le classement, la banque jugeant disposer d'opportunités "plus attractives ailleurs".
Trois nouveaux entrants
Le choix de Canadian National Railway s'explique par une valorisation jugée décotée par rapport aux autres grands opérateurs ferroviaires nord-américains. La banque met en avant l'amélioration des fondamentaux opérationnels, avec une accélération de la vitesse du réseau, des volumes records dans le transport de céréales et des gains de parts de marché dans l'intermodal.
Dans la santé, Apotex séduit par sa position de numéro un des médicaments génériques au Canada et par un environnement sectoriel appelé à devenir plus favorable avec l'expiration prochaine de nombreux brevets pharmaceutiques.
Enfin, Lonza, est présenté comme un "compounder" de bénéfices : RBC estime que le marché sous-évalue encore son potentiel de croissance et continue de pénaliser le groupe pour des craintes historiques désormais largement dissipées.
Trois "frenchies" au sein de la liste
Du côté des valeurs hexagonales, Safran parvient à conserver sa place parmi les convictions de la banque avec une cible de cours de 370 EUR. RBC renouvelle ainsi sa confiance à la valeur tricolore, mettant en avant les fondamentaux du groupe ainsi que son exposition au marché de l'après-vente des moteurs d'avions civils, marché qui reste porté par la hausse durable du trafic aérien mondial et par l'augmentation des heures de vol.
Les analystes ajoutent que le groupe bénéficie d'un positionnement de premier plan dans les équipements aéronautiques et d'une bonne visibilité sur ses résultats grâce à un carnet de commandes particulièrement fourni. Malgré la forte progression du titre ces derniers mois, RBC considère ainsi que Safran demeure une valeur de qualité capable de traverser les cycles du secteur aéronautique.
Parmi les autres valeurs tricolores, on trouvera aussi AXA (cible de cours de 48 EUR). RBC dit notamment apprécier la transformation menée par Thomas Buberl, le groupe s'étant recentré sur des activités d'assurance plus rentables et moins consommatrices de capital. La banque estime que ces progrès ne sont pas encore pleinement reflétés dans la valorisation du titre.
Par ailleurs, RBC considère Schneider Electric comme l'un des principaux bénéficiaires des investissements dans l'électrification, les centres de données et l'automatisation industrielle, des tendances structurelles qui devraient soutenir durablement la croissance du groupe. RBC vise une cible de cours de 320 EUR.
Les incontournables technos américaines
Le reste de la liste est largement dominé par les grandes valeurs technologiques américaines. Microsoft affiche le potentiel de hausse le plus important (+66%), devant Constellation Software (+63%), Royal Gold (+55%) et ConocoPhillips (+50%).
On y trouve aussi Amazon, Visa, Merck, AirBnb ou encore Moody's.
Sur le plan des performances, la sélection de RBC a progressé de 11,1% en dollars au deuxième trimestre, un peu moins que le MSCI World (+12,8%) et le S&P 500 (+14,3%).
Les meilleurs contributeurs ont été Snowflake (+75%), Applied Materials (+68%) et Safran (+25%). Sur une période plus longue, le bilan reste toutefois favorable : depuis le lancement de cette sélection fin 2019, le portefeuille affiche un rendement annualisé de 13,9%, légèrement supérieur aux 13,4% du MSCI World.
Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de l'Aéronautique, de l'Espace et de la Défense. Le groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes de hautes technologies mécaniques et électroniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de propulsion aéronautique et spatiale (50%) : moteurs d'hélicoptères (n° 1 mondial), d'avions civils et militaires, systèmes pour lanceurs spatiaux et missiles, turboréacteurs d'engins-cibles, etc. ;
- équipements aéronautiques, systèmes de défense et aérosystèmes (39,3%) : nacelles de moteurs d'avions, trains d'atterrissage, systèmes de freinage, de câblages électriques, etc. Safran propose également des systèmes et équipements à bord des aéronefs (notamment toboggans d'évacuation, systèmes d'arrêt d'urgence, parachutes de protection et systèmes d'oxygène, systèmes de gestion de la puissance électrique, systèmes de contrôle, systèmes de gestion des eaux et des déchets et systèmes de connectivité) et des systèmes de défense et de sécurité (commandes de vol d'hélicoptères, systèmes d'identification biométriques à base d'empreintes digitales (n° 1 mondial), systèmes inertiels, optroniques, systèmes de drones tactiques, etc.);
- intérieurs d'avions (10,7%) : intérieurs de cabines et sièges.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19%), Europe (23%), Amériques (29%), Asie et Océanie (19%), Afrique et Moyen-Orient (10%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.