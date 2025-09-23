RBC prône la prudence sur Mercedes-Benz, dégrade son avis

RBC a annoncé mardi avoir dégradé de 'surperformance' à 'performance en ligne avec le secteur' son opinion sur le titre Mercedes-Benz Group, jugeant que la prudence suscitée par le dossier à court terme l'emportait sur les opportunités se profilant à plus long terme.



Dans une note de recherche, le courtier canadien rappelle que Mercedes exporte beaucoup de l'Europe vers les Etats-Unis, ce qui laisse penser que les surtaxes douanières de 15% imposées au secteur automobile européen, plus élevées que ce que prévoyaient initialement les investisseurs (autour de 10%), pourraient renchérir les coûts de l'entreprise.



RBC dit par ailleurs s'inquiéter de la situation en Chine, où les ventes du groupe ont chuté de 18,7% au deuxième trimestre, un phénomène que le broker attribue à la réticence des clients aisés à acheter des voitures de luxe au moment où les prix de l'immobilier décrochent.



Et si Mercedes prévoit de redistribuer à ses actionnaires tout son cash disponible futur via des dividendes et un programme de rachat d'actions de cinq milliards d'euros - un plan qui pourrait être financé par la vente possible de sa participation dans Daimler Truck selon RBC - le professionnel redoute que les nouveaux droits de douane américains réduisent son flux de trésorerie disponible jusqu'en 2027, limitant de fait sa capacité de rachat d'actions, ce qui l'amène à se tenir désormais à l'écart de l'action.



Son objectif de cours est par ailleurs ramené de 63 à 55 euros.