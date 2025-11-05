RBC a renouvelé mercredi son opinion 'performance en ligne avec le secteur' sur le titre Stellantis, avec un objectif de cours ramené de 9 à 8 euros, disant percevoir des raisons de se montrer prudent sur le court terme.
Si le groupe automobile est parvenu à renouer avec la croissance au 3ème trimestre grâce au redressement de ses ventes en Amérique du Nord et à des augmentations de prix, le courtier canadien note que le constructeur prévoit également d'essuyer des charges supplémentaires au cours du second semestre 2025.
Une perspective qui conduit le broker à faire preuve d'une certaine prudence, d'autant que les efforts visant à reprendre des parts de marché en Amérique du Nord et en Europe ainsi que le lancement à venir de véhicules affichant de faibles marges sont susceptibles, de son point de vue, de peser sur les résultats de l'entreprise.
Stellantis N.V. figure parmi les principaux constructeurs automobiles mondiaux. L'activité s'organise essentiellement autour de 4 pôles :
- vente de véhicules particuliers et utilitaires : marques Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys ;
- vente de véhicules de luxe : marques Maserati et DS Automobiles ;
- vente d'équipements automobiles : systèmes d'intérieur, sièges d'automobile, extérieurs d'automobile, systèmes de contrôle des émissions, etc. ;
- autres : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), prestations de services après-vente, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (1%), Amérique du Nord (41,6%), France (10,4%), Brésil (8,7%), Italie (7,1%), Allemagne (5,3%), Royaume-Uni (5,2%), Turquie (3,8%), Espagne (2,7%), Belgique (1,3%) et autres (12,9%).
