RBC réduit son objectif de cours sur Stellantis

RBC a renouvelé mercredi son opinion 'performance en ligne avec le secteur' sur le titre Stellantis, avec un objectif de cours ramené de 9 à 8 euros, disant percevoir des raisons de se montrer prudent sur le court terme.



Si le groupe automobile est parvenu à renouer avec la croissance au 3ème trimestre grâce au redressement de ses ventes en Amérique du Nord et à des augmentations de prix, le courtier canadien note que le constructeur prévoit également d'essuyer des charges supplémentaires au cours du second semestre 2025.



Une perspective qui conduit le broker à faire preuve d'une certaine prudence, d'autant que les efforts visant à reprendre des parts de marché en Amérique du Nord et en Europe ainsi que le lancement à venir de véhicules affichant de faibles marges sont susceptibles, de son point de vue, de peser sur les résultats de l'entreprise.